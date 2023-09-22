ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (576-й день) | США передадут Украине ракеты ATACMS
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
В результате ракетного обстрела города Курахово Покровского района Донецкой области ранены 16 человек, сообщил офис Генпрокурора Украины. По данным следствия, 21 сентября в 22.00 российские войска нанесли удар по жилому кварталу города, предположительно, двумя ракетами „Искандер“. „Одно из средств поражения попало по двухэтажному жилому дому, в результате чего получили ранения 16 мирных жителей. Всем пострадавшим оказана неотложная медицинская помощь“, - говорится в сообщении.
Киев получит от Вашингтона 128 млн долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 млн долларов на вооружение, заявил вечером в четверг, 21 сентября, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. По словам госсекретаря, которые передает CNN, новый пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны - для того, чтобы помочь в укреплении обороны Украины от нападений с воздуха сейчас и зимой, когда Россия, очевидно, возобновит атаки на украинскую критическую инфраструктуру.
Пакет военной помощи также содержит артиллерийские боеприпасы, противотанковое вооружение и кассетные боеприпасы, которые призваны усилить боеспособность ВС Украины в контрнаступлении против российских войск. Свое заявление Энтони Блинкен сделал во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 21 сентября, заявил, что у Конгресса „нет альтернативы“ поддержке новой военной помощи Украине для отражения российской агрессии. Его заявление прозвучало после того, как законодатели-республиканцы пригрозили заблокировать новый пакет.
„Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса США. Альтернативы нет“, - цитирует агентство AFP ответ Байдена на вопрос журналиста о том, утвердит ли Конгресс финансирование нового пакета помощи.
Джо Байден также заявил, что танки Abrams поступят на Украину уже на следующей неделе,
Киев и Вашингтон договорились о работе над стратегическими решениями, призванными защитить Украину от новых агрессий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом.
По словам Зеленского, на встрече в Белом доме лидеры двух стран обсудили системное усиление оборонных возможностей Украины, а также договорились о совместном производстве оружия и оборонных систем. „Готовим промышленную базу, чтобы производить системы ПВО“, - сообщил, в частности, Зеленский. „Украина выстоит в этой войне. Но мы должны создать надежную защиту от повторения агрессий, - подчеркнул президент Украины. - Спасибо, Америка! Спасибо, господин президент Байден!“
Как утверждается в сообщении министерства обороны России, утром в пятницу, 22 сентября, силами ПВО над Черным морем уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Один БПЛА сбит у юго-восточного побережья Крымского полуострова, второй - в Туапсинском районе Кубани, говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ собираются освободить Бахмут и еще два города. Об этом, как сообщает CNN, он сказал во время дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне.
„Мы деоккупируем Бахмут“, - заявил Зеленский. „Я думаю, что мы деоккупируем еще два города, - добавил он. - Я не скажу вам, в каких городах, извините. Итак, у нас есть план. Очень, очень всеобъемлющий план“.
15 сентября Генштаб ВСУ сообщил об освобождении деревни Андреевка на Бахмутском направлении. А 17 сентября войска РФ были выбиты из Клещеевки вблизи Андреевки.
Российские войска утром обстреляли Днепровский район Херсона, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко, добавив, что под обстрел попали жилые дома.
Из-за попадания снарядов возникли пожары в жилом доме и гараже, уточнил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По данным местных властей, от полученных ранений погиб 25-летний мужчина, еще один человек ранен.
Минобороны России заявило, что Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Один военный пропал без вести. Украина атаку на этот важный объект в аннексированном Крыму пока не подтверждала. Удары по городу стали регулярными, на прошлой неделе было попадание по заводу, где ремонтировали военные корабли.
„В ходе отражения ракетной атаки средствами ПВО сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации, один военнослужащий пропал без вести.
Обломки от ракетного удара по штабу Черноморского флота оказались разбросаны на сотни метров, к месту происшествия выехало большое количество машин скорой помощи, передавал корреспондент ТАСС. А Развожаев в следующем посте подтверждал, что в штабе пожар, и призвал граждан не выходить из зданий и не выезжать в центр города. Он не исключил повторных ударов.
ВСУ подтвердили удар по штабу Черноморского флота в аннексированном Севастополе. „22 сентября около 12:00 силы обороны Украины нанесли успешный удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе“, — говорится в сообщении украинских военных.
Британская разведка в своей ежедневной сводке обращает внимание на „необычайно интенсивные атаки глубоко в тылу“, которым за последние четыре дня подверглась и Украина, и Россия. По мнению экспертов, из-за того, что ситуация на фронте относительно статична, каждая сторона конфликта пытается достичь превосходства, нанося удары глубоко в тылу противника, говорится в сводке.
NBC News: США передадут Украине ракеты ATACMS. Соединенные Штаты предоставят Украине „небольшое количество“ дальнобойных ракет ATACMS. Об этом, как сообщает телеканал NBC News, уведомил своего украинского коллегу Владимира Зеленского президент США Джо Байден. Источниками этой информации канал назвал трех чиновников Белого дома и представителя Конгресса, знакомого с ходом обсуждений. Они не уточнили, когда США поставят ракеты или сделают публичное заявление об этом.
Украина уже давно призывает США поставить ей ракеты ATACMS. Такой вид вооружений позволил бы ВСУ наносить удары по складам, центрам снабжения и командным пунктам в тылу, которые необходимы России для удержания оккупированных территорий. В арсенале США имеется несколько моделей ATACMS дальностью от 160 до 300 км.
После встречи с Зеленским в Белом доме 21 сентября Байден объявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 325 млн долларов. В пакет не вошли ракеты ATACMS, которые Украина просит предоставить с 2022 года.
Ракетный обстрел Кременчуга: один человек убит, 15 ранены. В результате российского ракетного обстрела города Кременчуга ранены 15 человек, в том числе ребенок, еще один человек погиб. Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Ранее он написал в Telegram-канале: „Враг нанес ракетные удары по Кременчугу. Одну ракету сбили силы ПВО. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру“. Лунин добавил, что на месте работают все соответствующие службы.
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