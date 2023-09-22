ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (576-й день) | США передадут Украине ракеты ATACMS

Киев и Вашингтон договорились о работе над стратегическими решениями, призванными защитить Украину от новых агрессий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом.

Джо Байден также заявил, что танки Abrams поступят на Украину уже на следующей неделе,

„Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса США. Альтернативы нет“, - цитирует агентство AFP ответ Байдена на вопрос журналиста о том, утвердит ли Конгресс финансирование нового пакета помощи.

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 21 сентября, заявил, что у Конгресса „нет альтернативы“ поддержке новой военной помощи Украине для отражения российской агрессии. Его заявление прозвучало после того, как законодатели-республиканцы пригрозили заблокировать новый пакет.

Пакет военной помощи также содержит артиллерийские боеприпасы, противотанковое вооружение и кассетные боеприпасы, которые призваны усилить боеспособность ВС Украины в контрнаступлении против российских войск. Свое заявление Энтони Блинкен сделал во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Киев получит от Вашингтона 128 млн долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 млн долларов на вооружение, заявил вечером в четверг, 21 сентября, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. По словам госсекретаря, которые передает CNN, новый пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны - для того, чтобы помочь в укреплении обороны Украины от нападений с воздуха сейчас и зимой, когда Россия, очевидно, возобновит атаки на украинскую критическую инфраструктуру.

В результате ракетного обстрела города Курахово Покровского района Донецкой области ранены 16 человек, сообщил офис Генпрокурора Украины. По данным следствия, 21 сентября в 22.00 российские войска нанесли удар по жилому кварталу города, предположительно, двумя ракетами „Искандер“. „Одно из средств поражения попало по двухэтажному жилому дому, в результате чего получили ранения 16 мирных жителей. Всем пострадавшим оказана неотложная медицинская помощь“, - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, на встрече в Белом доме лидеры двух стран обсудили системное усиление оборонных возможностей Украины, а также договорились о совместном производстве оружия и оборонных систем. „Готовим промышленную базу, чтобы производить системы ПВО“, - сообщил, в частности, Зеленский. „Украина выстоит в этой войне. Но мы должны создать надежную защиту от повторения агрессий, - подчеркнул президент Украины. - Спасибо, Америка! Спасибо, господин президент Байден!“

Как утверждается в сообщении министерства обороны России, утром в пятницу, 22 сентября, силами ПВО над Черным морем уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Один БПЛА сбит у юго-восточного побережья Крымского полуострова, второй - в Туапсинском районе Кубани, говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ собираются освободить Бахмут и еще два города. Об этом, как сообщает CNN, он сказал во время дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне.

„Мы деоккупируем Бахмут“, - заявил Зеленский. „Я думаю, что мы деоккупируем еще два города, - добавил он. - Я не скажу вам, в каких городах, извините. Итак, у нас есть план. Очень, очень всеобъемлющий план“.

15 сентября Генштаб ВСУ сообщил об освобождении деревни Андреевка на Бахмутском направлении. А 17 сентября войска РФ были выбиты из Клещеевки вблизи Андреевки.

Российские войска утром обстреляли Днепровский район Херсона, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко, добавив, что под обстрел попали жилые дома.

Из-за попадания снарядов возникли пожары в жилом доме и гараже, уточнил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По данным местных властей, от полученных ранений погиб 25-летний мужчина, еще один человек ранен.