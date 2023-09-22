Отдых на выходных могут испортить дожди с грозами

Суббота, 23.09

Ночью: в Восточной Эстонии малооблачная погода или переменная облачность, без осадков. В Западной Эстонии облачность уплотнится, начиная с островов пойдет дождь, утром осадки будут распространяться дальше по материку, возможна гроза. Ветер юго-восточный, южный 5-11, порывами до 14 м/c, утром на островах и побережье Западной Эстонии сменит направление на юго-западное и западное, ослабеет. Температура 14..18°C.

Днем: облачно с прояснениями. Осадки будут распространяться по Эстонии в северо-восточном направлении, местами будут сильными, возможна гроза. К вечеру начиная с Западной Эстонии дожди прекратятся, облачность поредеет. Ветер западных направлений 3-9, порывами 12, в Восточной Эстонии ветер юго-восточный и южный, порывами до 13 м/c, вечером сменит направление на западное и ослабеет. Температура 15..20, в Восточной Эстонии до 23°C.

Воскресенье, 24.09

Ночью: переменная облачность. Местами слабый дождь. Ветер юго-западный, южный 2-8, на островах и побережье Западной Эстонии до 13 м/c. Температура 10..16°C.

Днем: переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможна гроза. Вечером осадки поредеют. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/c, вечером немного ослабеет. Температура 15..19°C.

Понедельник, 25.09

Ночью: малооблачно или переменная облачность. Местами может пройти слабый дождь. Ветер западных направлений 2-8, на побережье порывами до 12 м/c. Температура воздуха 6..11, на побережье 15°C.

Днем: малооблачно или переменная облачность, без существенных осадков. Юго-западный ветер усилится до 4-10 м/c, после обеда на островах и побережье Западной Эстонии порывами до 16 м/c. Температура воздуха 16..18°C.

Вторник, 26.09

Ночью: малооблачно или переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-10, на побережье порывами до 15 м/c. Температура воздуха 7..11, на побережье до 16°C.