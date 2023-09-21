ФОТО | Помочь другим детям и получить удовольствие - в Нарве проходит благотворительный школьный забег

„Ребята просто участвуют: и худенькие, и полненькие, и высокие, и маленькие - все, - говорит Ольга Борцова, сотрудник отдела культуры городской управы, - это ради движения, а не результатов“. Среди участников есть и девочка на коляске. „Учимся сопереживать, поддерживать, помогать друг другу“, - добавляет Борцова.

На футболках у ребят указан номер телефона. Если на него позвонить, то за один звонок снимется 8 евро, которые переведутся на счет центра реабилитации детей в Хаапсалу. На собранные деньги будет построена спортивная площадка для детей из этого диспансера. „Дети бегают ради помощи другим детям“, - уточняет Ольга.

Общереспубликанское мероприятие проходит в Нарве в шестнадцатый раз. Во всей Эстонии в нем принимают участие 13500 детей.



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