ФОТО | Помочь другим детям и получить удовольствие - в Нарве проходит благотворительный школьный забег
В рамках недели движения в Нарве перед началом недели спорта, как и во всей Эстонии, состоялся благотворительный забег школьников. В нем приняли участие более 600 детей. В этом забеге нет призовых мест.
„Ребята просто участвуют: и худенькие, и полненькие, и высокие, и маленькие - все, - говорит Ольга Борцова, сотрудник отдела культуры городской управы, - это ради движения, а не результатов“. Среди участников есть и девочка на коляске. „Учимся сопереживать, поддерживать, помогать друг другу“, - добавляет Борцова.
На футболках у ребят указан номер телефона. Если на него позвонить, то за один звонок снимется 8 евро, которые переведутся на счет центра реабилитации детей в Хаапсалу. На собранные деньги будет построена спортивная площадка для детей из этого диспансера. „Дети бегают ради помощи другим детям“, - уточняет Ольга.
Общереспубликанское мероприятие проходит в Нарве в шестнадцатый раз. Во всей Эстонии в нем принимают участие 13500 детей.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.