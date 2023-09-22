ВИДЕО | Исторический момент в Лиге Конференций: боснийский клуб выиграл матч, совершив мощнейший камбэк

В первом тайме футболисты АЗ контролировали ход встречи. Гости вышли вперед уже на 10-й минуте, на исходе получаса Свен Мейнанс удвоили преимущество АЗ, а на 44-й минуте Дани де Вит довел счет до разгромного.

Казалось, что во втором тайме футболисты АЗ продолжать громить своего соперника. Однако тренеру „Зринськи“ удалось переломить ход встречи. В перерыве на замену вышел полузащитника Звонимир Козуль, который стал главным героем матча. Ему потребовалось всего 90 секунд, чтоб забить первый гол.

На 68-й минуте Йосип Чорлука забил второй мяч в ворота АЗ, а спустя 3 минуты Алдин Хрванович сравнял счет в матче. Кульминация матча состоялась на 81-й минуте. Козуль удачно сыграл на добивании и принес победу своей команде.

Впервые в истории Лиги конференций, которая проводится с 2021 года, победила команда, проигрывавшая по ходу матча с разницей в три гола.

Боснийский клуб „Зриньски“ впервые в истории клуба добрался до группового этапа еврокубков.

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