ВИДЕО | Исторический момент в Лиге Конференций: боснийский клуб выиграл матч, совершив мощнейший камбэк
Боснийский футбольный клуб „Зринськи“ установил исторический рекорд во время матча Лиги конференций против нидерландского АЗ. Боснийский клуб отыгрался с 0:3.
В первом тайме футболисты АЗ контролировали ход встречи. Гости вышли вперед уже на 10-й минуте, на исходе получаса Свен Мейнанс удвоили преимущество АЗ, а на 44-й минуте Дани де Вит довел счет до разгромного.
Казалось, что во втором тайме футболисты АЗ продолжать громить своего соперника. Однако тренеру „Зринськи“ удалось переломить ход встречи. В перерыве на замену вышел полузащитника Звонимир Козуль, который стал главным героем матча. Ему потребовалось всего 90 секунд, чтоб забить первый гол.
На 68-й минуте Йосип Чорлука забил второй мяч в ворота АЗ, а спустя 3 минуты Алдин Хрванович сравнял счет в матче. Кульминация матча состоялась на 81-й минуте. Козуль удачно сыграл на добивании и принес победу своей команде.
Впервые в истории Лиги конференций, которая проводится с 2021 года, победила команда, проигрывавшая по ходу матча с разницей в три гола.
Боснийский клуб „Зриньски“ впервые в истории клуба добрался до группового этапа еврокубков.
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