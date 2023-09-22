Другие виды
22.09.2023, 11:03

Олимпийская чемпионка по волейболу скончалась в возрасте 43 лет

 
Скончалась олимпийская чемпионка 2008 года в составе сборной Бразилии по волейболу Валевска Морейра де Оливейра.
Скончалась олимпийская чемпионка 2008 года в составе сборной Бразилии по волейболу Валевска Морейра де Оливейра.
ФОТО: @walewska.oliveira | instagram

Скончалась олимпийская чемпионка 2008 года в составе сборной Бразилии по волейболу Валевска Морейра де Оливейра.

Об этом сообщает бразильский портал Globo Esporte. Спортсменке было 43 года, причины смерти не называются.

Валевска завершила карьеру в сезоне-2021/22, ее последней командой была бразильская „Прая“.

С 2008 по 2011 год волейболистка также выступала за клуб „Заречье-Одинцово“, с которым выиграла чемпионат России в 2010-м.

Кроме того, Валевска является серебряным призером чемпионата мира-2006 и трехкратным призером Кубка мира.

Источник:“Sports

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