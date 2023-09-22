22.09.2023, 11:03
Олимпийская чемпионка по волейболу скончалась в возрасте 43 лет
ФОТО: | instagram
Скончалась олимпийская чемпионка 2008 года в составе сборной Бразилии по волейболу Валевска Морейра де Оливейра.
Об этом сообщает бразильский портал Globo Esporte. Спортсменке было 43 года, причины смерти не называются.
Валевска завершила карьеру в сезоне-2021/22, ее последней командой была бразильская „Прая“.
С 2008 по 2011 год волейболистка также выступала за клуб „Заречье-Одинцово“, с которым выиграла чемпионат России в 2010-м.
Кроме того, Валевска является серебряным призером чемпионата мира-2006 и трехкратным призером Кубка мира.
Источник:“Sports„
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