Сложный вечер для судьи из Эстонии в матче Лиги Европы: ошибочно не поставил 2 пенальти и показал 13 желтых карточек

Вся судейская бригада, которая работала на матче, была из Эстонии. Главным арбитром встречи был Кристо Тохвер, которому помогали лайнсмены Сильвер Кыйв и Стен Клаасен. Четвертым арбитром был Йоонас Яановитс. Об этом сообщает Soccernet.ee.

Судьям VAR пришлось дважды вмешаться в игру из-за решений Тохвера.

Первую ошибку Товер допустил на 30-й минуте, когда Жуан Педро из „Брайтона“ ворвался в штрафную соперника и упал. Хозяева поля потребовали пенальти, но Тохвер продолжил игру и показал нападающему желтую карточку за симуляцию. После вмешательства видеосудьи (VAR) Хуана Мартинеса Мунуэра стало ясно, что против Педро был совершен фол, и Тохвер был вынужден назначить пенальти. Педро реализовал пенальти, сравняв счет 1:1.

Еще одна похожая ошибка произошла на 64-й минуте, когда Тохвер снова не назначил пенальти после очередного фола против Педро. Тохверу снова пришлось изменить свое решение после просмотра видеоповтора. Бразилец Педро также реализовал 11-метровый удар, сделав счет 2:2.

В своем обзоре BBC пишет, что очень редко видеоарбитру приходится дважды вмешиваться в решение главного судьи и назначать пенальти.

„Брайтон“, впервые игравший в еврокубках, в итоге проиграл, так как Эсекьель Понсе на 84-й минуте вывел греков вперед (3:2). Остальные голы в составе „АЕКа “забили Джибриль Сидибе и Мият Гачинович.

Во втором тайме Тохвер потерял контроль над игрой и показал целых 13 желтых карточек - восемь „АЕКу“ и пять игрокам „Брайтона“.

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