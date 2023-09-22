22.09.2023, 09:10
Полиция ищет 77-летнюю Галину
ФОТО: Politsei
Полиция просит помощи людей в выяснении местонахождения 77-летней Галины, которая вчера вечером около 17 часов ушла из дома попечения в поселке Азери волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа. Женщина до сих пор не вернулась в дом попечения.
Галина была одета в красный свитер, в руках у нее был белый пакет, на ногах домашние тапочки. У Галины короткие седые волосы.
Полиция проверила окрестности дома попечения и связанные с местоположением телефона места, но до сих пор не нашла женщину.
Всех, кто видел Галину, полиция просит сообщить об этом, позвонив по номеру 112.
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