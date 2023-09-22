Полиция ищет 77-летнюю Галину

Галина была одета в красный свитер, в руках у нее был белый пакет, на ногах домашние тапочки. У Галины короткие седые волосы.

Полиция проверила окрестности дома попечения и связанные с местоположением телефона места, но до сих пор не нашла женщину.

Всех, кто видел Галину, полиция просит сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

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