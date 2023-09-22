Таллинн – Зелёная столица Европы 2023
22.09.2023, 09:45

Количество велосипедистов в Таллинне за два года выросло в два раза. Может ли Таллинн стать велосипедным городом?

 
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ФОТО: Таави Сепп | Delfi Meedia

Результаты весеннего подсчета велосипедов свидетельствуют о двукратном увеличении числа велосипедистов. Отражает ли это реальную ситуацию на улицах города? Руководитель отдела по планированию велодорожек Таллиннского департамента окружающей среды Таави Пиллер рассказывает о субсидиях на покупку велосипедов и будущем велодорожек.

- Как проходит подсчет велосипедов и о чем он говорит?

- Ежегодный подсчет велосипедов в Таллинне проводится в основном волонтерами из городских учреждений. В течение нескольких дней в мае, в утренние и вечерние часы пик, на определенных перекрестках в центре города в течение часа подсчитывают тех, кто передвигается на велосипеде или самокате. Основная цель подсчета – посмотреть, сработали ли и как именно сработали в центре города стартовавшие в 2021 году изменения, связанные с велодорожками.

- Какими были результаты 2023 года и что мы можем из этого заключить?

- Число велосипедистов за два года выросло почти вдвое, причем прирост произошел как раз в 2023 году. По-видимому, на результат повлияла также идеальная для велосипедистов погода в дни наблюдений. Подсчеты в более ранние годы показывали колебания до 50 % в зависимости от погоды. Самый главный вывод: действия города имеют результат – количество тех, кто передвигается на велосипеде, растет.

Количество велосипедистов увеличивается многократно

Яак-Адам Лоовереэр

  • За два года количество велосипедистов увеличилось чуть более, чем вдвое.

    Масштабные ремонтные работы на улицах центра города и ограничение автомобильного движения, вероятно, немного способствовали увеличению использования велосипедов. В то же время использование велосипедов не выросло пропорционально больше в районах, охваченных дорожными работами, – рост был общим.

  • На некоторых перекрестках соотношение велосипедов и автомобилей выросло до 10 процентов – один велосипедист на каждые десять машин.

    Например, перекрестке улиц Техника и Вяйке-Амеэрика: 181 велосипедист, 1674 автомобиля.

    На пересечение улиц Вана-Каламая, Копли и Рейсияте это соотношение составило даже целых 40 %: 411 велосипедист, 1015 автомобилей.

    Стратегическая цель к 2035 году — 30 %, или один велосипедист на каждые три автомобиля.

  • Самый большой рост использования велосипедов отмечается на пересечении улиц Тоомпуйестеэ и Каарли – количество велосипедистов увеличилось на 247 % по сравнению с двумя годами ранее.

    Основной причинаой этого нужно считать широкие велосипедные дорожки, отделенные столбиками, проложенные вдоль Тоомпуйстеэ. Большой рост (около 150 %) отмечен также на перекрестке велодорожки по Раннамяэ и улицы Сууртюки, на мосту у перекрестка улицы Маяка и на перекрестке улиц Вяйке-Амеэрика и Техника.

- Насколько реалистичное представление о таллиннских велосипедистах мы получаем по результатам подсчета велосипедов?

- Подсчет показывает количество пользователей велосипедов в конкретном месте в течение одного часа, из этого невозможно сделать исчерпывающие выводы для всего города.

Подсчитать всех, кто передвигается на велосипеде, невозможно, реалистичную картину количества пользователей велосипедов дает их доля в модальном распределении. Сегодня в Таллинне число велосипедистов, передвигающихся между работой и домом, невелико; в будущем согласно стратегии развития Таллинна „Таллинн 2035“ оно может составить 10 %.

Субсидия на покупку велосипеда и пособие на велодом

Таллинн предлагает своим жителям субсидию на покупку велосипеда и пособие на велодом.

Цель субсидии на покупку велосипеда – популяризация подвижного хобби среди молодежи, она предназначена для 10–15-летних детей, которые получают водительское удостоверение велосипедиста.

Дополнительную информацию о субсидии и форму заявки найдете здесь: https://www.tallinn.ee/ru/teenused/subsidiya-na-pokupku-velosipeda

Пособие на велодом предназначено для квартирных товариществ – город поддержит строительство велодома рядом с многоквартирным домом максимально суммой в 10 000 евро.

Дополнительную информацию о пособии найдете здесь: https://www.tallinn.ee/ru/teenused/posobie-na-velodom

- Подсчет велосипедов свидетельствует об удвоение числа велосипедистов. Заметен ли рост интереса к подаче заявок на субсидию на покупку велосипеда и пособие на велодом?

Велосипедисты в Таллинне

- Интерес к субсидии на покупку велосипеда и пособию на велодом вырос. В этом году возмещены затраты на строительство велодома по 14 заявкам на пособие.

В предыдущие годы (2019-2022) можно было получить поддержку для установки велодома в рамках пособия „Дворы в порядок“, и в тот период было поддержано десять проектов. Этой весной было подготовлено также руководство в первую очередь для квартирных товариществ, которые собираются использовать пособие для улучшения возможности парковки велосипеда для своих жильцов, но примерами и рекомендациями могут руководствоваться и другие.

Пособия на велодом распределяет Таллиннский департамент городского имущества, текущее положение можно посмотреть на сайте. Бюджет пособия в 2023 году составляет 165 000 евро. Пособие выплачено по 14 заявкам на сумму 89354,32 €, ни одна заявка не была отклонена, свободный остаток составляет 70700,88 €.

- Выкрашенные красной краской велосипедные дорожки чему-то научили? Что-то делается иначе?

Таави Пиллер

- Сегодня велодорожки больше не покрываются красной краской, важнее их физическое отделение от автотранспорта. В настоящее время цель новых попап-велодорожек состоит в том, чтобы не было необходимости снимать столбики ограждения и т. п. для зимнего обслуживания.

Теперь мы уделяем больше внимания и остановкам общественного транспорта, с тем чтобы обеспечить комфортное и безопасное пространство для передвижения велосипедистов и пешеходов.

Смотрите схему таллиннских велодорожек на карте:

Где появятся новые велосипедные дорожки?

Следующим этапом планируется проложить велосипедные дорожки в центре города, которые будут соединять с другими частями города.

На 2023-2026 годы в плане:

Велодорожка по Пярну мнт: на участке на площадь Вабадузе – виадук;

Велодорожка по Нарва мнт.: на участке ул. Пронкси – перекресток у „Русалки“;

Велодорожка по ул. Эндла и Луйзе: на участке ул. Тулика — Каарли пст. – площадь Вабадузе;

Велодороджка, соединяющая Тоомпуйестеэ, ул. Сууртюки, Раннамяэ теэ и ул. Тынисмяги;

Велодорожка Палдиски мнт. (ул. Эндла — Тоомпуйестеэ) и ул. Теллискиви (Палдиски мнт. - ул. Ристику);

Велодорожка ул. Копли: участок ул. Кеск-Каламая — ул. Теллискиви;

Велодорожка, соединяющая ул. Ахтри и Пыхья пст.;

Велодорожка по улице Вяйке-Амеэрика;

Велодорожка по ул. Теэстузе: на участке ул. Соо — ул. Копли;

Велодорожка по улицам Веэренни и Сюда;

Соединение туннелей немоторизованного транспорта под железной дорогой на Тарту мнт. с улицами Лубья и Вильмси;

Велодорожка по улице Ластекоду;

Велодорожка по улице Тонди: на участке переезд – Пярну мнт.;

Велодорожка по ул. Котка и ул. Тулика (ул. Тонди — ул. Эндла);

Отдельная велодорожка ул. Техника (Палдиски мнт. - Пярну мнт.);

Велодорожка по ул. Вейценберги (ул. Мяэкалда — ул. Поска);

Велодорожка по Меривялья теэ: от речки Пирита до Рандвере теэ.

Отвечает Марилийс Топп, „велосипедный мэр“ Таллинна

- Почему нужно больше ездить на велосипеде?

- Увеличение физической активности приводит также к сокращению расходов, связанных с сектором здравоохранения. Затраты, обусловленные физической пассивностью, во всем мире оцениваются в 54 миллиарда долларов в год в виде прямых расходов на здравоохранение и 14 миллиардов долларов в год дополнительно из-за потери производительности.

Марилийс объясняет большое социальное влияние езды на велосипеде (или ее отсутствия)

В Эстонии расходы системы здравоохранения при заболеваниях, связанных с образом жизни, тоже растут из года в год. По данным Евростата, статистической службы Евросоюза, Эстония является одной из стран с наибольшим уровнем избыточного веса в Европейском союзе. Проведенное Институтом развития здоровья (TAI) исследование поведения школьников Эстонии в отношении здоровья показало, что число детей с избыточным весом увеличивается с возрастом.

Согласно опросу роста учеников Эстонии, в 2015/16 учебном году 17 % первоклассников имели избыточный вес и 10 % страдали ожирением. К четвертому классу 21 % учеников тех же школ имели избыточный вес и 12 % страдали ожирением. Это серьезные проблемы, которые в будущем приведут к большой нагрузке на медицинскую систему.

Один из самых признанных университетов мира, Лёвенский университет в конце 2022 года опубликовал исследование, которое показало, что за каждые пять километров, пройденных на велосипеде, общество получает выгоду в размере 10 евро. Это означает лучшее здоровье и меньшее количество дней болезни, больше лет, которые человек проживает здоровым, большую продолжительность жизни, более эффективную продуктивность на работе и в школе, отсутствие несчастных случаев, меньшее загрязнение воздуха.

- Как на ситуацию может влиять городское планирование?

- Согласно Докладу о человеческом развитии Эстонии, продуманное планирование жизненной среды в городе оказывает значительное влияние на психическое благополучие. Социальная общность и разобщенность – по сути географические понятия, выражающие близость и дистанцию, которые помимо моделей человеческого общения связаны также с моделями пространственного общения. Планирование пространства, ориентированное на человека, смягчает социальную изоляцию. Мобильность, зеленые зоны и доступные места для встреч способствуют социальной общности. В докладе указывается, что причиной плохого психического здоровья эстоноземельцев (и в первую очередь детей) является именно плохая городская среда.

Понятно, что люди начинают использовать езду на велосипеде и другие экологичные способы передвижения тогда, когда это для них быстро, удобно и прежде всего безопасно (пример – Хельсинки). Мари Юсси выделила самый быстрый, дешевый и эффективный международный опыт снижения дорожно-транспортных происшествий, шума и расхода топлива, а также улучшения среды обитания в городе: снижение предельной скорости езды по городу до 30 (или 40) км/ч. Он был реализован в нескольких европейских городах, и это дало измеримые результаты.

Наконец, привычки передвижения людей показывают, как спроектированы и построены города. Это не модная тема. Неэффективно спланированный город создает проблемы, которые можно измерить с точки зрения углерода и денег, такие как фрагментация городского пространства, неэффективное использование энергии, владение автомобилями и выбросы углерода.

Поехали!

Примите участие в международном дне без автомобиля 22 сентября – приходите покататься на велосипеде! Если у вас нет своего велосипеда, у нас можно также бесплатно получить велосипед в аренду.

В 11, 12, 14 и 15 часов от терминала D пассажирского порта стартуют велосипедные прогулки с гидом по пешеходно-велосипедным дорожкам Пыхья-Таллинна и Хааберсти к Таллиннскому зоопарку. Во время езды мы сделаем несколько остановок, во время которых гид расскажет об интересных достопримечательностях по пути. Например, о линейном парке Путукавайл и проекте „Зеленый след“.

Каждый участник получит в начале поездки спицевый отражатель Зеленой столицы Европы и в конце поездки бутылку освежающего напитка.

В зоопарке мы также посетим новую зону тропического леса Юго-Восточной Азии. Конечно, для участника все это БЕСПЛАТНО!

Общая длина дистанции ~11 км, велопрогулка подходит начиная с 12 лет. Детям до 16 лет ношение шлема обязательно!

Зарегистрируйте свое участие здесь: bit.ly/vikrattajagiidiga

Любителям езды на велосипеде безусловно будет интересен и 73-й заезд Tour d'ÖÖ, который состоится 22 сентября! Более подробную информацию о мероприятии вы можете найти ЗДЕСЬ!

Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru

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