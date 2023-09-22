Эстонский борец греко-римского стиля в погоне за бронзовой медалью ЧМ и путевкой на Олимпийские игры

В первом туре Наби одолел россиянина Виталия Щура, выступающего под нейтральным флагом, со счетом 1:1, но за счет последнего активного действия Наби прошел в следующий раунд. В 1/8 финала эстонец с таким же счетом победил норвежца Оскара Марвика.

„В первых поединках были тяжелые, трудные соперники. Я рад, что мне удалось продержаться в этих поединках“, — сказал Наби в интервью ERR. „Форма была достаточно хорошей, чтобы выиграть эти поединки, и я этому рад“.

В четвертьфинале Наби встретился с шестикратным чемпионом мира турком Рызом Каяалпом, против которого у эстонца не было никаких шансов. Турок одержал уверенную победу со счетом 9:0, а также одержал победу в полуфинале.

Поскольку Рыза Каяалп вышел в финал, Наби сможет продолжить борьбу в утешительном турнире. Там первым соперником эстонца станет египтянин Абделатиф Мохамед. Победитель поединка сразится с представителем Китая Линчжэ Мэном в поединке за бронзу.

„Египтянин мне знаком в том смысле, что я боролся с ним четыре или пять лет назад. Он, безусловно, развитый, сильный и уважаемый соперник. Это будет тяжелый день, хотелось бы надеяться, что я буду чувствовать себя хорошо и успею восстановиться. Хотелось бы выступить хорошо“, — сказал Наби.

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