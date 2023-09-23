Эстонский борец греко-римского стиля проиграл на ЧМ в утешительном турнире и выбыл из соревнований
Эстонский борец греко-римского стиля Хейки Наби уступил египтянину Абделатифу Мохамеду со счетом 0:2 в утешительном турнире на чемпионате мира в Белграде и занял седьмое место.
В первом туре Наби одолел россиянина Виталия Щура, выступающего под нейтральным флагом: поединок закончился со счетом 1:1, но за счет последнего активного действия Наби прошел в следующий раунд. В 1/8 финала эстонец таким же образом победил норвежца Оскара Марвика.
„В первых поединках были тяжелые, трудные соперники. Я рад, что мне удалось продержаться в этих поединках, — сказал Наби в интервью ERR. — Форма была достаточно хорошей, чтобы выиграть эти поединки, и я этому рад“.
В четвертьфинале Наби встретился с шестикратным чемпионом мира турком Рызом Каяалпом, против которого у эстонца не было никаких шансов. Турок одержал уверенную победу со счетом 9:0, а также одержал победу в полуфинале.
Поскольку Рыза Каяалп вышел в финал, Наби сможет продолжить борьбу в утешительном турнире. Там первым соперником эстонца стал египтянин Абделатиф Мохамед.
„Египтянин мне знаком в том смысле, что я боролся с ним четыре или пять лет назад. Он, безусловно, развитый, сильный и уважаемый соперник. Это будет тяжелый день, хотелось бы надеяться, что я буду чувствовать себя хорошо и успею восстановиться. Хотелось бы выступить хорошо“, — сказал Наби перед поединком.
Наби проиграл 0:2 египтянину Абелатифу Мохамеду Ахмеду Мохамеди в утешительном турнире на чемпионате мира в пятницу и завершил свое выступление на турнире.
Наби занял 7-е место в общем зачете, но в следующем году ему еще предстоит квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже.
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