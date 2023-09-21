Представитель Эстонии победил сильного польского теннисиста на турнире в Португалии

В стартовом раунде турнира с призовым фондом 25 000 долларов Глинка обыграл местного португальского теннисиста Даниэля Маринчаса со счетом 6:0, 6:0. Хорошая динамика эстонца продолжилась и во втором круге, где он обыграл поляка Кацпера Жука (ATP 298) со счетом 6:4, 6:3.

За поединок, длившийся один час 20 минут, эстонский теннисист сделал восемь эйсов и допустил три двойные ошибки, а на счету Жука накопилось шесть эйсов и три ошибки. Глинка реализовал 50% брейк-пойнтов (2/4), польский теннисист не сделал ни одного брейка на подаче.

В четвертьфинале турнира Глинка встретится с американцем Мартином Джозефом Дамм-младшим (374-е место в рейтинге ATP). Игра будет сыграна в пятницу.

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