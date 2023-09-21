Первая ласточка! На эстонской границе развернули автомобиль с российскими номерами

Водитель автомобиля утверждал, что является сотрудником посольства, однако во время более тщательной проверки его документов выяснилось, что у него обычный паспорт, а на автомобиле отсутствует дипломатический номерной знак. На автомобили с дипломатическими номерами санкции не распространяются.

Водителю сообщили, что въезд автомобиля с российскими номерными знаками запрещен в связи с санкциями, а работники таможни помогли разъяснить действующие санкции в отношении механических транспортных средств. В результате мужчина решил сам вернуться в Россию.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .

Больше информации про конфискацию машин с российскими номерами читайте ЗДЕСЬ .