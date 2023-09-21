Новости Эстонии
21.09.2023, 19:18

Первая ласточка! На эстонской границе развернули автомобиль с российскими номерами

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ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Впервые после введения санкций Департамент полиции и пограничной охраны, а также Налогово-таможенный департамент в четверг развернули автомобиль с российскими номерами, пытавшийся въехать в Европейский союз через погранпункт Лухамаа, пишет ERR.

Водитель автомобиля утверждал, что является сотрудником посольства, однако во время более тщательной проверки его документов выяснилось, что у него обычный паспорт, а на автомобиле отсутствует дипломатический номерной знак. На автомобили с дипломатическими номерами санкции не распространяются.

Водителю сообщили, что въезд автомобиля с российскими номерными знаками запрещен в связи с санкциями, а работники таможни помогли разъяснить действующие санкции в отношении механических транспортных средств. В результате мужчина решил сам вернуться в Россию.

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Больше информации про конфискацию машин с российскими номерами читайте ЗДЕСЬ.

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