ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (575-й день) | Украина получила грант от США в размере 1,25 миллиарда долларов. Российские военные за сутки 16 раз открывали огонь по мирному населению Донбасса

Об этом пишет украинская редакция „Би-би-си“ со ссылкой на источники. По данным издания, следствие идет уже полтора года.

Главком ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела об оставлении юга Украины в начале войны

Bloomberg отмечает, что на администрацию Байдена оказывалось давление с целью прямого ареста средств, но, по словам Йеллен, это было бы незаконным в соответствии с действующим законодательством США. Власти ЕС пришли к аналогичному выводу - после чего и была выдвинута идея обложения налогом прибыли, полученной от замороженных средств.

Как пишет Bloomberg, Джанет Йеллен назвала идею Евросоюза по введению налога на такую прибыль „разумным“ способом помочь в финансировании восстановления Украины. „Это не изъятие активов, а совершенно другая вещь“, - отметила она.

„Это беспрецедентное событие, церковь отделена от государства, и непонятно, как священнослужители могут угрожать национальной безопасности“, - заявила посол России Элеонора Митрофанова. По ее словам, „в Русскую церковь в Софии ходит много прихожан“ и подобное событие - „падение в пропасть“.

Как сообщили ТАСС в посольстве России в Болгарии, причиной высылки стало то, что, по мнению властей Болгарии, высылаемые сотрудники РПЦ „несут угрозу национальной безопасности“.

Покинуть Болгарию предписано настоятелю подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандриту Вассиану и двум служителей храма святителя Николая Мирликийского. Они должны уехать в течение суток.

Власти Болгарии выслали из страны священника РПЦ и двух служителей храма

Он также назвал вторжение российских войск в Украину „ужасающим актом ничем не спровоцированной агрессии“.

„Мы полны непоколебимой уверенности в том, что Украина добьется победы и что свободы, которые мы так ценим, восторжествуют“, - сказал Карл III.

Соответствующее заявление король сделал, выступая перед французским Сенатом в ходе своего визита в Париж.

Карл III: Великобритания и Франция уверены в победе Украины в войне

Сам Залужный уже общался со следователями, однако пока у него нет в деле процессуального статуса.

„Не исключено, что такой статус появится позже. Учитывая такое возможное развитие событий, в узких политических кругах дело об оккупации Юга уже называют „делом Залужного“, - отмечает „Би-би-си“.

В рамках дела также были допрошены еще около полутора десятков высокопоставленных военачальников и представителей гражданских властей. Никто из них не является обвиняемым, однако источники „Би-би-си“ не исключают, что такие статусы появятся в ближайшее время.

ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, обстрелам подверглись Вязовое и Новая Таволжанка.

В результате обстрелов никто не пострадал, но в Вязовом снаряд попал в частный жилой дом. Также были повреждены линии электро- и газоснабжения.

В России вводятся временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В сообщение правительства РФ отмечается, что такое решение принято „для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке“. В правительстве пояснили, что временные ограничения „помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей“.

Ограничения не распространяются на страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также на поставки в целях „обеспечения деятельности российских воинских формирований, находящихся на территориях иностранных государств“.

„Цели удара достигнуты. Все объекты поражены“

Минобороны РФ отчиталось о ночной ракетной атаке по Украине. Утверждается, что она наносилась центрам разведки и подготовки диверсантов.