ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (575-й день) | Украина получила грант от США в размере 1,25 миллиарда долларов. Российские военные за сутки 16 раз открывали огонь по мирному населению Донбасса
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Карл III: Великобритания и Франция уверены в победе Украины в войне
Соответствующее заявление король сделал, выступая перед французским Сенатом в ходе своего визита в Париж.
„Мы полны непоколебимой уверенности в том, что Украина добьется победы и что свободы, которые мы так ценим, восторжествуют“, - сказал Карл III.
Он также назвал вторжение российских войск в Украину „ужасающим актом ничем не спровоцированной агрессии“.
Власти Болгарии выслали из страны священника РПЦ и двух служителей храма
Покинуть Болгарию предписано настоятелю подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандриту Вассиану и двум служителей храма святителя Николая Мирликийского. Они должны уехать в течение суток.
Как сообщили ТАСС в посольстве России в Болгарии, причиной высылки стало то, что, по мнению властей Болгарии, высылаемые сотрудники РПЦ „несут угрозу национальной безопасности“.
„Это беспрецедентное событие, церковь отделена от государства, и непонятно, как священнослужители могут угрожать национальной безопасности“, - заявила посол России Элеонора Митрофанова. По ее словам, „в Русскую церковь в Софии ходит много прихожан“ и подобное событие - „падение в пропасть“.
Глава Минфина США поддержала идею передать Украине проценты от использования замороженных российских активов
Как пишет Bloomberg, Джанет Йеллен назвала идею Евросоюза по введению налога на такую прибыль „разумным“ способом помочь в финансировании восстановления Украины. „Это не изъятие активов, а совершенно другая вещь“, - отметила она.
Bloomberg отмечает, что на администрацию Байдена оказывалось давление с целью прямого ареста средств, но, по словам Йеллен, это было бы незаконным в соответствии с действующим законодательством США. Власти ЕС пришли к аналогичному выводу - после чего и была выдвинута идея обложения налогом прибыли, полученной от замороженных средств.
Главком ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела об оставлении юга Украины в начале войны
Об этом пишет украинская редакция „Би-би-си“ со ссылкой на источники. По данным издания, следствие идет уже полтора года.
Сам Залужный уже общался со следователями, однако пока у него нет в деле процессуального статуса.
„Не исключено, что такой статус появится позже. Учитывая такое возможное развитие событий, в узких политических кругах дело об оккупации Юга уже называют „делом Залужного“, - отмечает „Би-би-си“.
В рамках дела также были допрошены еще около полутора десятков высокопоставленных военачальников и представителей гражданских властей. Никто из них не является обвиняемым, однако источники „Би-би-си“ не исключают, что такие статусы появятся в ближайшее время.
ВСУ обстреляли два села в Белгородской области
Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, обстрелам подверглись Вязовое и Новая Таволжанка.
В результате обстрелов никто не пострадал, но в Вязовом снаряд попал в частный жилой дом. Также были повреждены линии электро- и газоснабжения.
В России вводятся временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В сообщение правительства РФ отмечается, что такое решение принято „для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке“. В правительстве пояснили, что временные ограничения „помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей“.
Ограничения не распространяются на страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также на поставки в целях „обеспечения деятельности российских воинских формирований, находящихся на территориях иностранных государств“.
„Цели удара достигнуты. Все объекты поражены“
Минобороны РФ отчиталось о ночной ракетной атаке по Украине. Утверждается, что она наносилась центрам разведки и подготовки диверсантов.
За четыре месяца, с конца весны 2023 года, кладбище наемников ЧВК Вагнера под Иркутском увеличилось в два раза - с 66 до 140 могил. Если сначала погибших в Украине бойцов Евгения Пригожина хоронили в отдалении от Аллеи славы, то теперь они лежат среди мобилизованных и добровольцев, а их могилы украшены черными флагами с черепом, символом ЧВК.
Украина и Польша договорились найти совместное решение по экспорту зерна.
Об этом сообщила пресс-служба украинского министерства аграрной политики и продовольствия Украины по итогам переговоров главы ведомства Николая Сольского с министром сельского хозяйства Польши Робертом Телусом.
Следующие переговоры состоятся в ближайшие дни, отметили в украинском ведомстве. Польша, в частности, изучит украинский план экспорта и представит свои предложения к нему.
Министерство финансов Украины получило очередной грант от США в размере 1,25 миллиарда долларов через целевой фонд доноров Всемирного банка.
Эти средства, выделенные в рамках проекта Всемирного банка „Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине“ (PEACE in Ukraine), пойдут на компенсацию расходов госбюджета, не связанных со сферой безопасности и обороны.
В частности, финансирование направляется на обеспечение пенсионных выплат, выплат сотрудникам ГСЧС, оплату труда медработников, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий, госслужащих и педагогических работников.
По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, в 2023 году Киев получил уже 9.7 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов, а с начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило 21,7 миллиарда долларов от США. Финансовая помощь предоставляется на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на госбюджет.
Российские военные за сутки 16 раз открывали огонь по мирному населению Донбасса, сообщает Нацполиция Украины.
Атакам подверглись 13 населенных пунктов Донецкой области. Погибли пять человек - двое жителей Торецка, двое жителей поселка Северное и один житель Угледара.
Войска РФ наносили удары из авиации, ЗРК „С-300“, РСЗО „Смерч“, артиллерии, минометов.
Повреждены 20 гражданских объектов, 26 частных домов, автомобиль, линии электропередачи, газопровод.
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