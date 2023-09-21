Каждый пятый погибший мобилизованный из России не прожил и двух месяцев после призыва на войну с Украиной

Каждый пятый погибший россиянин, мобилизованный на войну в Украине, не прожил и двух месяцев после получения повестки, подсчитали издание „Важные истории“ и расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT). Их совместное исследование было опубликовано в четверг, 21 сентября, в годовщину объявления мобилизации в РФ.

На основе данных из открытых источников журналисты составили список из почти 3000 мобилизованных, погибших с 21 сентября 2022 года по 1 сентября 2023-го. Из них точная дата смерти известна у 1900 человек. Согласно исследованию, в первый месяц после мобилизации были убиты как минимум 130 человек. Российские мобилизованные погибали в среднем через 4,5 месяца на войне против Украины, и лишь „единицы из погибших в первый год“ протянули на фронте больше 11 месяцев.

Самым напряженными с точки зрения потерь, как отмечается, стали осень 2022 года и весна 2023-го. „Часть уже осенью попала в мясорубку в районе Сватово и Кременной, где нужно было срочно закрывать прорыв. В начале забивали дыры, чтобы экстренно предотвратить обрушение фронта, насытить его живой силой. Рекорд от повестки до могилы - всего несколько дней“, - пишут аналитики CIT.

Более чем половине погибших мобилизованных было от 30 до 45 лет, говорится в исследовании. Самый молодой из них погиб в 19 лет, самый старший - в 62 года.

Где погибали мобилизованные

Журналисты выяснили, что самой крупной единовременной потерей для российской армии за все время войны стал удар Вооруженных сил Украины в ночь на 1 января 2023 года по зданию ПТУ в Макеевке, где были расквартированы мобилизованные. В ту ночь было убито не менее 139 мобилизованных из одной только Самарской области, показали данные из списка „Важных историй“ и CIT. Это в полтора раза больше, чем заявляло Минобороны России, которое признало гибель лишь 89 человек. Украинская сторона сообщала о гибели около 400 человек.