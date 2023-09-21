СЕГОДНЯ на DELFI TV | Прощальный матч легенды эстонского баскетбола и первый матч нового сезона эстонско-латвийской лиги PAF

Сначала на площадку выйдут молодежные команды Таллинна и Тарту, которые будут соревноваться между собой. В прощальном матче Кангура, который начнется в 18:30, на площадку выйдут легенды „Калев/Крамо“ и Тарту. Помимо Кангура, в матче сыграют Грегор Арбет, Янар Тальтс, Валмо Крийза, Райт Кеэрлес, Ховард Фрайер, Тимо Эйхфус и многие другие известные баскетболисты. Руководить командами будут Алар Варрак (“Калев/Крамо“) и Юллар Керде (Тарту).