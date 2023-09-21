ФОТО и ВИДЕО | Эстонско-латвийская лига PAF:„Калев/Крамо“ обыграл клуб „Тартуского университета“ в захватывающем матче

„Калев/Крамо“ выиграла в прощальном матче Кангура, обыграв легенд из Тарту 63:48. Бранко Миркович, реализовавший 7 трёхочковых из 8, набрал за „Калев“ 21 очко, а у Кангура — 8 очков. Кристо Сааге набрал за Тарту 11 очков.

Галерея прощального матча Кристьяна Кангура:

„Калев/Крамо“ лучше начал первый матч нового сезона эстонско-латвийской баскетбольной лиги PAF, играя на глазах у родной публики, и уже через три минуты выигрывал со счетом 6:0. Однако вскоре преимущество перешло к тартускому игроку Джонни Хьюзу III, который набрал восемь очков за две с небольшим минуты, и „Калев/Крамо“ в первой четверти проигрывал 17:20.

После небольшого перерыва оборона „Калева/Крамо“ стояла стеной и баскетболисты из Тарту, ​​играя без Ринальдса Малманиса и Райна Вейдемана, за следующие четыре минуты заработали всего два очка, и то с линии штрафных бросков. Добившись успеха таллинцы ушли на перерыв выигрывая со счетом 37:31.

В начале третьей четверти гости сократили отставание до двум очков (44:42), но в течение следующих четырех минут баскетболисты „Калев/Крамо“ с помощью двух удачных попаданий совершили рывок 11:0. Перед решающей четвертью хозяева площадки выигрывали со счетом 58:46.

Благодаря Анатолию Шунделю и Александру Тасса в середине четвертой четверти гости сократили отставание в счете до одного очка. Однако на последней минуте баскетболисты „Калев/Крамо“ действовали увереннее, выиграв матч со счетом 74:71.

Кангур начинал свою профессиональную карьеру в 2000 году в „Калеве“. В 2004 году он уехал играть в Германию, но через два года вернулся в Эстонию. В 2009 году он играл во Франции, а следующие восемь лет он провел в различных клубах Европы. В 2017 году Кангур вернулся в „Калев/Крамо“, а также играл за „ТалТех“, пярнуский „Садам“ и в последнее время за столичный „Калев“.