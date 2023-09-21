ФОТО | Эстонско-латвийская лиги PAF:„Калев/Крамо“ обыграл клуб „Тартуского университета“ в захватывающем матче

Баскетбольный клуб „Калев/Крамо“ добился успеха в первом матче нового сезона эстонско-латвийская лиги PAF. Если в прощальном матче Кристьяна Кангура легенды „Калев/Крамо“ разгромили легенды из Тарту со счетом 63:48, то в матче основных команд „Калев/Крамо“ обыграли команду „Тартуского университета“ со счетом 74:71.