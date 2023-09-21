Баскетбол
21.09.2023, 17:31

ФОТО | Эстонско-латвийская лиги PAF:„Калев/Крамо“ обыграл клуб „Тартуского университета“ в захватывающем матче

 
Легендарный эстонский баскетболист завершил карьеру победой

Баскетбольный клуб „Калев/Крамо“ добился успеха в первом матче нового сезона эстонско-латвийская лиги PAF. Если в прощальном матче Кристьяна Кангура легенды „Калев/Крамо“ разгромили легенды из Тарту со счетом 63:48, то в матче основных команд „Калев/Крамо“ обыграли команду „Тартуского университета“ со счетом 74:71.

„Калев/Крамо“ выиграла в прощальном матче Кангура, обыграв легенд из Тарту 63:48. Бранко Миркович, реализовавший 7 трёхочковых из 8, набрал за „Калев“ 21 очко, а у Кангура — 8 очков. Кристо Сааге набрал за Тарту 11 очков.

Галерея прощального матча Кристьяна Кангура:

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