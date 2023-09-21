Сборная Эстонии по пляжному футболу потерпела болезненное поражение от Дании

Датская команда повела в счете уже на первой минуте матча. В конце первого тайма Рагнар Румп смог сравнять счет.

Во втором тайме датчане снова вырвались вперед. На 20-й минуте Румп забил свой второй гол, когда после передачи Эрвина Штюфа отправил мяч в ворота. Эстония вышла вперед через минуту, когда Рауно Ныммику в результате хорошей комбинации получил мяч и отправил его в ворота.

В последнем тайме был назначен пенальти в ворота Эстонии, но Рауно Рахник, стоявший в воротах сборной Эстонии, совершил отличный сейв. К сожалению, в конце третьего тайма датчане забили гол и матч был переведен в дополнительное время. В дополнительное время зрители голов не увидели, а победитель определился в серии пенальти, в результате которой Дания выиграла у сборной Эстонии со счетом 5:4.

В первом матче Эстония обыграла в дополнительное время Францию ​​со счетом 5:4. Во втором матче Эстония потерпела обидное поражение в дополнительное время от Португалии со счетом 5:6. В своей группе Эстония находится на третьем месте с двумя очками, но окончательное место и дальнейшая судьба сборной в Евролиги определится после матча между Францией и Португалией.

Две лучшие сборные в каждой группе выйдут в четвертьфинал Евролиги, команды, занявшие третьи места, сыграют между собой за 9-11-е места, а команды, занявшие четвертые места, и худшая команда, занявшая третье место, сыграют между собой за 12-15-е места. Две последние команды будут отправлены в дивизион В.

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