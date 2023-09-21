Сборная Эстонии по футболу опустилась на 115-е место в обновленном рейтинге ФИФА

В последнем рейтинге, составленном в июле, Эстония занимала 111-е место. Таким образом, за прошедшие месяцы Эстония опустилась на четыре позиции. Эстония находится между Намибией (114-е место) и Северной Кореей (116-е место).

В сентябре футболисты сборной Эстонии провели два матча: 9 сентября Эстония проиграла дома Швеции со счетом 0:5 в рамках отборочного раунда к чемпионату Европы 2024 года, а через три дня уступила в гостях Бельгии (0:5).

13 октября Эстония примет Азербайджан (121-е место) в рамках отборочного раунда к чемпионату Европы. Четыре дня спустя Эстония дома встретится с Таиландом (112-е место) в товарищеском матче.

Эстония занимает самое высокое место среди стран Балтии. Латвия занимает 136-е место в мировом рейтинге. а Литва - 143-е. Среди ближайших соседей Эстонии Финляндия занимает 54-е место. а Швеция - 23-е.

Действующие чемпионы мира Аргентина возглавляет рейтинг ФИФА, за ней следуют Франция и Бразилия.

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