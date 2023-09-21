Новая массированная ракетная атака на Украину. Что известно

Согласно утренней сводке воздушных сил, первая волна ударов началась еще около 3:40, они наносились крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Всего были зафиксированы 43 крылатые ракеты, которые были запущены самолетами стратегической авиации Ту-95МС с аэродрома в Энгельсе (Саратовская область), говорится в отчете.

„Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту“, — заявили в Воздушных силах ВСУ.

Из 43 ракет сбить удалось 36, утверждают военные.

Киев

Военная администрация Киева еще рано утром заявила, что город атаковали примерно 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС, которые выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55, „было уничтожено более 20 враждебных целей“.

Обломки упали по меньшей мере в трех районах украинской столицы. В Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу, в Дарницком — упали на жилой дом и нежилые помещения, причинив значительный ущерб. Также спасателей вызвали в Голосеевском районе.

По данным городской администрации, в результате пострадали семь человек, в том числе девочка девяти лет.

Утром в Киеве объявляли повторную тревогу — группа ракет летела со стороны Черниговской области. Нового удара не последовало.

Черкассы

В Черкассах обломки ракеты упали на объект социальной инфраструктуры в центре города, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

Глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что в Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы.

Там начался пожар, загорелись и торговые павильоны на рынке. Пострадали 10 человек, одного пострадавшего извлекли из-под завалов, разбор которых продолжается.

В отеле могло быть около 23 человек, под завалами еще могут быть люди, допускает Табурец. По его словам, на гостиницу упала боевая часть ракеты, разрушены этажи со второго по пятый.

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