От концертов до курсов. Смотрите, где можно бесплатно изучать эстонский язык на ближайшей неделе(2)
Фонд интеграции еженедельно рассказывает о возможностях для бесплатного изучения и практики эстонского языка. Такие обзоры можно найти по четвергам с 14 часов на аккаунтах Таллиннского и Нарвского дома эстонского языка.
Сегодня, 21 сентября с 14 часов можно зарегистрироваться на следующие мероприятия для языковой практики:
26.09.2023 18:00–19:00 ЯЗЫКОВАЯ РУЛЕТКА (для уровня начиная с А2, в онлайн-среде Zoom)
27.09.2023 18:00–20:00 ВЕЧЕР КИНО (для уровня В1, в Нарвском доме эстонского языка)
29.09.2023 16:00–17:30 БИБЛИОТЕЧНАЯ ПЯТНИЦА (для уровня начиная с А2, Палдиски)
30.09.2023 13:00–15:00 КОНЦЕРТ „Музыка и поэзия народов мира“ (для уровня начиная с А1, Нарва)
1.10.2023 15:00–18:30 ДЕНЬ КИНО (для уровня начиная с В1, в Нарвском доме эстонского языка)
2.10.2023 18:00–19:30 MOKALAAT (для уровня начиная с B2, в онлайн-среде Zoom)
8.10.2023 17:00–19:00 ВОСКРЕСНЫЙ УРОК ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА (для уровня начиная с B1, Палдиски)
В понедельник, 25 сентября с 12 часов можете зарегистрироваться на языковые курсы и учебные поездки.
КУРСЫ ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА на уровне от А1 до С1 будут проходить в Таллинне, Кейла и онлайн с октября этого года по март следующего года. Курсы смогут пройти 400 человек.
УЧЕБНЫЕ ПОЕЗДКИ позволят как попрактиковать язык, так и познакомиться с эстонскими традициями. Все поездки однодневные, начинаются в Нарве, предусмотрены для уровня начиная с A2 и для 40 человек. 30 сентября участники поедут в Пярну и на Луковый путь (Sibulatee), 7 октября 2023 года – в Вильянди.
Всю подробную информацию о вышеуказанных возможностях вы можете получить в среде самообслуживания Фонда интеграции. Там же вы можете зарегистрироваться на подходящие вам мероприятия и курсы. На уточняющие вопросы ответят консультанты Фонда интеграции (бесплатный тел.: 800 9999, эл. почта: info@integratsiooniinfo.ee, Пн-Чт 9–17, Пт 9–16).
Фонд интеграции опубликует следующий обзор возможностей в следующий четверг, 28 сентября.
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