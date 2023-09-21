ОТ РЕДАКЦИИ | Правительство записало в бюджет „смс-кредит“?

На днях правительственная коалиция объявила, что наконец-то удалось согласовать бюджет до конца 2025 года. Реформисты, социал-демократы и Eesti 200 коллективно решили отложить введение автоналога на один год, заморозить повышение зарплат полицейских и спасателей, но сделали исключение для учителей, которым сначала тоже не обещали никаких благ.

Несмотря на то, что члены коалиции старательно делали вид, что всё хорошо и всё под контролем, большие опасения вызывает строка бюджета, оставшаяся пустой, и которую на следующий год необходимо заполнить доходами в госказну в размере 400 миллионов евро. Что это за таинственный доход, члены правительства ответить так и не смогли, несмотря на старания журналистов, которые подступались к этому вопросу и так, и этак. Напустив еще больше тумана неопределенности, руководство Эстонии ограничилось обещанием „подумать“. Нет сомнений, что строка оставлена под новый налог, но каким он будет и когда будет введен, станет известно в последнюю минуту. Впрочем, жителям Эстонии в последнее время не привыкать к такому холодному душу.

В действительности, это плохая практика - записывать в бюджет „неизвестный доход“, не объясняя своим жителям, каким образом будут собираться деньги под эту статью и какие планы есть относительно этого ресурса. В 1990-е и 2000-е годы Эстония отличалась от других стран в том числе и очень строгой финансовой дисциплиной, и этот подход помог нам преодолеть кризис 2007-2009 гг., когда ВВП Эстонии уменьшился на 1/5. И общество должно насторожить то, что правительство в столь трудное время столь легкомысленно относится к государственным финансовым вопросам.

В идеале госбюджет должен рассматриваться как долгосрочный план, который заложит фундамент для нового экономического роста. Если правительство запросто решает откуда-то достать 400 миллионов евро, жителям Эстонии следует готовиться к утяжелению налогового бремени. Даже если бы налог для банков был введен в дело, можно не сомневаться - его бы оплатили рядовые клиенты.