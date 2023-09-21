МНЕНИЕ | Танель Кийк: государственный бюджет должен быть реструктурирован

При обсуждении госуддарственного бюджета правительство сосредоточилось в первую очередь не на его содержании, а на форме, т.е. на бюджетном равновесии и долговой нагрузке. Нас ожидают повышение налогов и всевозможные сокращения, однако непонятно, каких целей хочет достичь правительство за счет этого бюджета. Государственный бюджет должен быть нацелен на решение ключевых проблем: неравенства, недофинансирования системы здравоохранения, экономического и демографического кризисов, а также на обеспечение безопасности. В бюджете на 2024 год не отражены ни краткосрочные, ни долгосрочные цели правительства.

Повышение налога с оборота, урезание семейных пособий и введение автомобильного налога – все это делается для того, чтобы выполнить обещание реформистов – отменить так называемый налоговый горб. Планируемая реформа подоходного налога, которая обойдется налогоплательщикам 500 млн евро в год, будет выгодна лишь наиболее обеспеченным. В то же время правительство своей политикой лишь усиливает социальное неравенство, поскольку повышение налогов и урезания больнее всего ударят по людям с низкими и средними доходами, семьям и сельским жителям. Решения правительства также способствуют экономическому спаду, а значит, ухудшению положения людей и предприятий.



Печально, что правящая коалиция игнорирует недофинансирование сферы здравоохранения, что еще больше увеличивает неравенство в доступе к медицинской помощи. Оба правительства Юри Ратаса работали над тем, чтобы усилить основанную на принципе солидарности систему здравоохранения. Когда пост министра здоровья и труда занимал Евгений Осиновский, государство начало выплачивать дополнительные взносы в медицинское страхование за пенсионеров по старости. Когда я был министром, мы выделили Кассе здоровья на период с 2021 по 2024 год дополнительные 540 млн евро на повышение доступности услуг здравоохранения. Мы также работали над увеличением количества медицинских работников и обновлением инфраструктуры здравоохранения. Нынешнее правительство, к сожалению, просто забыло про сферу здравоохранения.



Когда государство переживает сразу несколько кризисов, правительство обязано оказать помощь людям и предприятиям - при необходимости, за счет дефицитного бюджета. Проект госбюджета на 2024 год дает четкое понимание, что у коалиции нет ни одного приоритета. Поэтому парламенту следует пересмотреть бюджет, а фракция центристов ожидает конструктивных обсуждений, а также что будут учтены предложения оппозиции.