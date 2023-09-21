ВИДЕО | Игрок НХЛ об отношение русских хоккеистов к войне: „Мы разошлись на два лагеря“

Основными темами интервью стало обсуждение игры в сборной России и в НХЛ, а также много вопросов посвятили войне в Украине и жизни в России.

„Создали общий чат с другими российскими игроками? Да. Я не помню, сколько именно прошло времени, но в самом начале мы собрали чат. Кто это сделал? Серёга Бобровский был инициатором. Он собрал всех, сказал: „Ребята, нам нужно держаться вместе. Сейчас тяжёлая ситуация. Нужно решать, что делать“. Мы начали предлагать разные вещи. Не помню, кто — может быть, я — предложил, что нужно сделать какое-то заявление от всех русских игроков. Я посчитал, что это нужно сделать.

Потому что всё равно у кого есть документ, у кого нет документа, кто на визе, кто — на птичьих правах. Мы всё равно все следили за ситуацией. То есть мы не знали, может, все визы аннулируют или только канадские визы. Потому что Канада была ещё более против этой войны, чем Америка. Все не понимали, в каком мире сейчас находится русский народ и русские игроки НХЛ. У нас началась дискуссия насчёт того, какое заявление должно быть, что должно прозвучать.

Мы разошлись на два лагеря. Один — что нужно говорить про эти восемь лет, что нужно, чтобы это было в заявлении. С другой стороны — адекватный лагерь. Когда я выложил пост? Через два дня. Почему решил высказаться? Это правильно.

Я до этого высказывался, всегда высказывался, до сих пор высказываюсь. Я считаю, что, может быть, кто-нибудь услышит мои слова, лишний раз задумается, поменяется мнение у человека“, — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале „вДудь“.

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