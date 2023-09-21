Другие виды
21.09.2023, 11:23

Умерла двукратная олимпийская чемпионка по метанию копья, признавшаяся в употреблении допинга

 
Toimetas Meelis Naudi
Delfi Sport
Рут Фукс
Рут Фукс
ФОТО: imago/Werner Schulze | Scanpix

Двукратная олимпийская чемпионка в метанию копья Рут Фукс скончалась в среду в возрасте 76 лет, сообщила Немецкая легкоатлетическая ассоциация.

Представляя Восточную Германию, Фукс выиграл олимпийское золото в 1972 году в Мюнхене и в 1976 году в Монреале.

Немка установила целых шесть мировых рекордов и стала первой женщиной, метнувшая копье на 60 метров. Ее личный рекорд — 69,96, который она установила в Сплите в 1980 году.

В 1990-е годы Фукс призналась, что во время спортивной карьеры употребляла допинг.

После окончания карьеры Фукс работала политиком и была депутатом парламента объединенной Германии в составе Левой партии (1990-2002).

Согласно сообщению, бывшая спортсменка мирового класса скончалась рано утром в среду в университетской клинике города Йены. Точная причина смерти не разглашается.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии