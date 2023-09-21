Умерла двукратная олимпийская чемпионка по метанию копья, признавшаяся в употреблении допинга

Представляя Восточную Германию, Фукс выиграл олимпийское золото в 1972 году в Мюнхене и в 1976 году в Монреале.

Немка установила целых шесть мировых рекордов и стала первой женщиной, метнувшая копье на 60 метров. Ее личный рекорд — 69,96, который она установила в Сплите в 1980 году.

В 1990-е годы Фукс призналась, что во время спортивной карьеры употребляла допинг.

После окончания карьеры Фукс работала политиком и была депутатом парламента объединенной Германии в составе Левой партии (1990-2002).

Согласно сообщению, бывшая спортсменка мирового класса скончалась рано утром в среду в университетской клинике города Йены. Точная причина смерти не разглашается.

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