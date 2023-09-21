Правительство рассказывает о своих новых решениях | Кая Каллас: выход из кредитной спирали требует тяжелых решений(8)
В 12 часов в Доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства, в которой участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр образования и науки Кристина Каллас.
Кая Каллас (Партия реформ):
„Мы в принципе одобрили бюджет на 2024 и стратегию на четыре года. В фокусе - государственная безопасность, поддержка экономики, приведение в порядок финансов государства и поддержка Украины.
Финансовое состояние государства неважное. Мы вынуждены брать кредиты, чтобы выполнять обязательства, взятые предыдущими правительствами. Мы интрессов по кредитам платим 480 млн евро. Наша задача - выбраться из этой кредитной спирали. Но это требует тяжелых решений“.
По словам Каллас, хорошие времена вернутся в 2027 году, на данный момент запасы государства исчерпаны. Планируется уже в 2025 году улучшить структуру бюджета.
Каллас повторила, что налог на автомобили, как и „лимонадный“ налог переносится на 2025 год.
Премьер отметила, что вклад банков за три года будет существенным, она вновь выступила в защиту своей сделки с банками, повторив ранее сказанное, что иначе бы значительные средства остались бы в банках.
Правительство намерено принять меры для улучшения собираемости налога с оборота и подоходного налога. Здесь планируется активнее использовать различные базы данных.
По-прежнему Эстония твердо будет поддерживать Украину, как своими деньгами, так и через ЕС.
„Нам нужны дополнительные доходы (введение налога) в размере 1 процента ВВП. Для дискуссии по этой теме у нас есть примерно 6 месяцев“, - сказала Каллас.
Каллас также отметила, что составление бюджета было очень непростым делом, этот процесс можно было сравнить с „хлестанием жесткими вениками в бане“. За один год исправить все сделанные за 8 лет ошибки сложно, По ее словам, правительство не хочет применять тактику „выжженной земли“. Потому решили с автоналогом не спешить и его введение отложить.
Министр образования и науки Кристина Каллас (партия Eesti 200):
„Процесс формирования бюджета был очень тяжелым. Если ничего не менять, то государству пришлось бы значительно увеличивать свою кредитную нагрузку для покрытия государственных расходов, что привело бы в конце концов к кризису. Позиции бюджета нужно было быстро улучшать“.
Сфера образования требует пересмотра затрат. Мы проведем ревизию бюджета министерства в смысле затрат. В ближайшие годы потребуются большие инвестиции, в том числе связанные с переходом на эстонский язык обучения, это более 100 млн евро“.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП):
„Будут сделаны инвестиции в реформу общественного транспорта, чтобы уравновесить введение автоналога, учитывая то, что некоторые будут отказываться от автомобилей.
Зарплаты замораживаться не будут, в течение ближайших 4 лет зарплаты должны вырасти. Будут увеличены расходы на обучение полицейских
Автомобили с российскими номерами. Граница для них закрыта с 13 сентября. Здесь не вводится ничего нового. У жителей Эстонии есть обязанность зарегистрировать в течение 5 дней, у граждан России - в течение 6 месяцев поставить на учет в Эстонии. Или вывезти автомобиль с российскими номерами в Россию Для нарушителей предусмотрены штрафы.
Сейчас идет работа по уточнению некоторых вопросов, касающихся рабочего стажа и родительского пособия работников полиции и спасательной службы. МВД занимается этим“.
Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ):
„Мы одобрили участие Эстонии в ряде миссий на следующий год. У нас 444 человека готовы участвовать в миссиях. Реальных участников в следующем году будет 100-115 человек“.
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