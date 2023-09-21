Депутат Рийгикогу: в коалиции вопрос о лишении права голоса граждан РФ больше не обсуждается

„Один из лучших примеров того, что Эстония является правовым государством - это то, что конституционные права у нас у всех равно защищены. Даже для граждан России“, - заявил Таро в среду в прямом эфире передачи „Эпицентр“ на телеканале ETV+.

„У нас недавно была дискуссия насчет права выбора на местных выборах гражданами России, которые проживают в Эстонии. Так вот, мы даже этого не может отменить, поскольку наша Конституция этого не позволяет. На этом можно поставить точку, больше это не обсуждается“, - цитирует Игоря Таро rus.err.

По его словам, это подтверждает как заказанный им у юридического отдела Рийгикогу анализ, так и „засекреченные документы“.

„Эти засекреченные бумаги также говорят о том, что у нас нет никакой возможности сделать это без изменения Конституции“. - резюмировал депутат от Eesti 200.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.