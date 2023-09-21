Депутат Рийгикогу: в коалиции вопрос о лишении права голоса граждан РФ больше не обсуждается(4)
Лишить проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах невозможно без изменения Конституции, поэтому на этой инициативе поставлена точка, заявил депутат Рийгикогу от коалиционной партии Eesti 200 Игорь Таро.
„Один из лучших примеров того, что Эстония является правовым государством - это то, что конституционные права у нас у всех равно защищены. Даже для граждан России“, - заявил Таро в среду в прямом эфире передачи „Эпицентр“ на телеканале ETV+.
„У нас недавно была дискуссия насчет права выбора на местных выборах гражданами России, которые проживают в Эстонии. Так вот, мы даже этого не может отменить, поскольку наша Конституция этого не позволяет. На этом можно поставить точку, больше это не обсуждается“, - цитирует Игоря Таро rus.err.
По его словам, это подтверждает как заказанный им у юридического отдела Рийгикогу анализ, так и „засекреченные документы“.
„Эти засекреченные бумаги также говорят о том, что у нас нет никакой возможности сделать это без изменения Конституции“. - резюмировал депутат от Eesti 200.
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