Опрос: около двух третей граждан Эстонии недовольны работой правительства и премьер-министра(29)
Результаты свежего опроса, проведенного Norstat по заказу НКО „Институт общественных исследований“ показывают, что 62% опрошенных считают, что правительство делает свою работу плохо; 64% не одобряют, как премьер-министр справляется со своей работой. Оба показателя, по утверждению института, являются самыми высокими за последние пару лет.
Ученый-политолог Тартуского университета Мартин Мёльдер сказал, комментируя результаты опроса, что примерно такая же критичность по отношению к правительству и премьер-министру наблюдалась перед войной в Украине в конце 2021 — начале 2022 года.
„Тогда причиной недовольства была прежде всего неспособность правительства и премьер-министра адекватно справиться с начавшимся энергетическим кризисом. Затем война в Украине сместила внимание, и до мартовких парламентских выборов большинство электората не было настроено в отношении правительства и премьера критично“, - сказал Мёльдер.
Для оценки работы правительства опрашиваемого просили ответить на вопрос: как правительство делает свою работу: „очень хорошо“, „скорее хорошо“, „скорее плохо“ или „очень плохо“? 62% ответили „очень плохо“ или „скорее плохо“; 32% ответили „очень хорошо“ или „скорее хорошо“, 6% не смогли определилиться с оценкой.
По поводу вопроса о работе премьер-министра вопрос был задан следующим образом: „Вы одобряете или не одобряете то, как Кая Каллас справляется со своей работой на посту премьер-министра?“ 64% ответили „не одобряю“, 29% - „одобряю“ и 8% не смогли определиться с оценкой.
Только среди сторонников Партии реформ (71%) и партии Eesti 200 (55%) преобладают те, по мнению которых правительство справляется со своей работой „скорее хорошо“ или „очень хорошо“. Сторонники других парламентских партий считают, что правительство работает „очень плохо“ или „скорее плохо“ - EKRE (91%), Центристская партия (78%), Isamaa (75%) и СДП (56%).
Что касается премьер-министра, то лишь сторонники Партии реформ в своем большинстве (84%) одобряют работу Каи Каллас. Сторонники других партий в своем большинстве настроены к премьеру критично. Не одобряют деятельность Каллас на посту премьера как сторонники оппозиционных партий - EKRE (98%), Центристская партия (88%), Isamaa (80%), так и правящих - СДП (53%) и Eesti 200 (52%).
Опрос проводился 11-18 сентября, была опрошена 1000 человек в возрасте 18 лет и старше, имеющих гражданство ЭР.
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