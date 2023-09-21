Опрос: около двух третей граждан Эстонии недовольны работой правительства и премьер-министра

Ученый-политолог Тартуского университета Мартин Мёльдер сказал, комментируя результаты опроса, что примерно такая же критичность по отношению к правительству и премьер-министру наблюдалась перед войной в Украине в конце 2021 — начале 2022 года.

„Тогда причиной недовольства была прежде всего неспособность правительства и премьер-министра адекватно справиться с начавшимся энергетическим кризисом. Затем война в Украине сместила внимание, и до мартовких парламентских выборов большинство электората не было настроено в отношении правительства и премьера критично“, - сказал Мёльдер.

Для оценки работы правительства опрашиваемого просили ответить на вопрос: как правительство делает свою работу: „очень хорошо“, „скорее хорошо“, „скорее плохо“ или „очень плохо“? 62% ответили „очень плохо“ или „скорее плохо“; 32% ответили „очень хорошо“ или „скорее хорошо“, 6% не смогли определилиться с оценкой.

По поводу вопроса о работе премьер-министра вопрос был задан следующим образом: „Вы одобряете или не одобряете то, как Кая Каллас справляется со своей работой на посту премьер-министра?“ 64% ответили „не одобряю“, 29% - „одобряю“ и 8% не смогли определиться с оценкой.

Только среди сторонников Партии реформ (71%) и партии Eesti 200 (55%) преобладают те, по мнению которых правительство справляется со своей работой „скорее хорошо“ или „очень хорошо“. Сторонники других парламентских партий считают, что правительство работает „очень плохо“ или „скорее плохо“ - EKRE (91%), Центристская партия (78%), Isamaa (75%) и СДП (56%).

Что касается премьер-министра, то лишь сторонники Партии реформ в своем большинстве (84%) одобряют работу Каи Каллас. Сторонники других партий в своем большинстве настроены к премьеру критично. Не одобряют деятельность Каллас на посту премьера как сторонники оппозиционных партий - EKRE (98%), Центристская партия (88%), Isamaa (80%), так и правящих - СДП (53%) и Eesti 200 (52%).