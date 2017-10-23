СВОДКА ЗА СУТКИ | На пешеходных переходах сбиты двое мужчин, один из них скончался. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

В среду, 20 сентября, в 03.58 в Тарту на перекрестке улиц Туру и Соола 28-летний мужчина на фургоне Peugeot Boxer сбил на пешеходном переходе пересекавшего проезжую часть 58-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте происшествия. Перекресток регулируется светофором, но в момент ДТП на светофоре мигал желтый огонь.

В 11.58 на 21-м километре шоссе Таллинн — Рапла — Тюри (волость Саку, Харьюмаа) 45-летний мужчина потерял управление автомобилем BMW 840D и врезался в находящееся посередине дороги ограждение. Водителя доставили в больницу.

В 14.06 в Таллинне у дома номер 3 по улице Вяйке-Амеэрика 20-летний мужчина на Chevrolet Spark сбил 19-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пешехода доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управления транспортным средством 7 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения.

За сутки информации об угнанных автомобилях не поступало.

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