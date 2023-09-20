В Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы

Инцидент произошел „во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг“, отметили в ведомстве.

Обстрел велся из стрелкового оружия. Кто его вел, неизвестно. Сколько в машине было военных, ведомство также не уточнило.

„Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов“, — отметили в Минобороны.

Азербайджан 19 сентября начал обстрелы территории Нагорного Карабаха, контролируемой непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, с целью „восстановления конституционного строя“. Примерно сутки спустя было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе с 2020 года в соответствии с трехсторонними соглашениями, которые заключили Азербайджан, Армения и Россия, напоминает „Медуза“.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл происходящее в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана, подчеркивая, что „де-юре речь идет о действиях Азербайджана на своей территории“.

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