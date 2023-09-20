В Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы(8)
В Нагорном Карабахе 20 сентября под обстрел попал автомобиль с российскими военными, они погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Инцидент произошел „во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг“, отметили в ведомстве.
Обстрел велся из стрелкового оружия. Кто его вел, неизвестно. Сколько в машине было военных, ведомство также не уточнило.
„Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов“, — отметили в Минобороны.
Азербайджан 19 сентября начал обстрелы территории Нагорного Карабаха, контролируемой непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, с целью „восстановления конституционного строя“. Примерно сутки спустя было достигнуто соглашение о прекращении огня.
Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе с 2020 года в соответствии с трехсторонними соглашениями, которые заключили Азербайджан, Армения и Россия, напоминает „Медуза“.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл происходящее в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана, подчеркивая, что „де-юре речь идет о действиях Азербайджана на своей территории“.
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