Новости России
20.09.2023, 21:01

В Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы

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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе (20.03.2023)
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе (20.03.2023)
ФОТО: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT | EPA/Scanpix

В Нагорном Карабахе 20 сентября под обстрел попал автомобиль с российскими военными, они погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел „во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг“, отметили в ведомстве.

Обстрел велся из стрелкового оружия. Кто его вел, неизвестно. Сколько в машине было военных, ведомство также не уточнило.

„Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов“, — отметили в Минобороны.

Азербайджан 19 сентября начал обстрелы территории Нагорного Карабаха, контролируемой непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, с целью „восстановления конституционного строя“. Примерно сутки спустя было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе с 2020 года в соответствии с трехсторонними соглашениями, которые заключили Азербайджан, Армения и Россия, напоминает „Медуза“.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл происходящее в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана, подчеркивая, что „де-юре речь идет о действиях Азербайджана на своей территории“.

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