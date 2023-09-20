„Членством в совете легко манипулировать“: что думает оппозиция в Нарве о смене участников городских советов(5)
„Каждая новая власть меняет членов советов, - утверждает лидер нарвской фракции „Респект“ Яна Кондрашова. - К сожалению, истинная цель этих замен сводится к удержанию власти“. По ее мнению, членством в совете, которое оплачивается, можно легко манипулировать депутатами и оказывать давление на членов коалиции, потому что за нелояльность у них „отбирают“ благо.
„Членство в советах превратилось в некий пряник, которым завлекают примкнуть к большинству или же остаться в нем, - поделилась с RusDelfi своим видением ситуации в городе депутат Кондрашова. - Членством в совете „контролируются“ члены коалиции. Поэтому замены весьма предсказуемы и ожидаемы. Смены состава советов могут повлечь за собой смену вектора работы того или иного предприятия. Полетят головы руководителей, пройдет ряд назначений“.
Яна Кондрашова рассказала, что с приходом Райк плату за работу в городских советах уравняли и снизили. „Ранее, при центристах, председатель совета получал 1.5 минимальных ставки заработной платы, а простой член - минимальную ставку, а при Райк ушли от привязки к минимальной ставке, которая значительно выросла за последние годы, зафиксировав плату конкретными суммами“.
Стоит отметить, что есть в Нарве и бесплатные советы. Например, в совете AS Transservis-N (занимается парковой транспорта, который будет пересекать границу Эстонии в Нарве) получает компенсацию за работу только председатель. Такая же ситуация в совете городского порта.
„Команда Райк ранее высказывала желание сделать работу бесплатной или существенно снизить суммы, чтобы уйти от возможности „перекупать“ депутатов с целью сформировать новое большинство“, - рассказывает Кондрашова. - Зимой 2021-2022 года в коалицию перешли несколько центристов для укрепления голоса большинства. Тогда контактное лицо - Вадим Орлов, который вел переговоры с женщинами-центристками, - сообщил на фракции, что потенциальные новые члены не согласны прийти в коалицию, поскольку претендовали на участие в советах и, вероятно, суммы их не устроили“.
На вопрос, стараются ли выбрать для участия в советах тех депутатов, у кого образование и профиль работы вне горсобрания соответствует профилю совета, Яна ответила, что скорее нет, чем да. „Некоторые изъявляют желание войти в тот или иной совет, исходя из интереса к конкретной сфере или необходимых навыков“. Но она отметила, что если проанализировать профиль образования депутатов, то провести аналогию со сферой деятельности предприятия, в советах которого они участвуют, едва ли удастся. „Но место должно найтись каждому“, - заключила Кондрашова.
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