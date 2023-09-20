„Членством в совете легко манипулировать“: что думает оппозиция в Нарве о смене участников городских советов

„Членство в советах превратилось в некий пряник, которым завлекают примкнуть к большинству или же остаться в нем, - поделилась с RusDelfi своим видением ситуации в городе депутат Кондрашова. - Членством в совете „контролируются“ члены коалиции. Поэтому замены весьма предсказуемы и ожидаемы. Смены состава советов могут повлечь за собой смену вектора работы того или иного предприятия. Полетят головы руководителей, пройдет ряд назначений“.

Яна Кондрашова рассказала, что с приходом Райк плату за работу в городских советах уравняли и снизили. „Ранее, при центристах, председатель совета получал 1.5 минимальных ставки заработной платы, а простой член - минимальную ставку, а при Райк ушли от привязки к минимальной ставке, которая значительно выросла за последние годы, зафиксировав плату конкретными суммами“.

Стоит отметить, что есть в Нарве и бесплатные советы. Например, в совете AS Transservis-N (занимается парковой транспорта, который будет пересекать границу Эстонии в Нарве) получает компенсацию за работу только председатель. Такая же ситуация в совете городского порта.

„Команда Райк ранее высказывала желание сделать работу бесплатной или существенно снизить суммы, чтобы уйти от возможности „перекупать“ депутатов с целью сформировать новое большинство“, - рассказывает Кондрашова. - Зимой 2021-2022 года в коалицию перешли несколько центристов для укрепления голоса большинства. Тогда контактное лицо - Вадим Орлов, который вел переговоры с женщинами-центристками, - сообщил на фракции, что потенциальные новые члены не согласны прийти в коалицию, поскольку претендовали на участие в советах и, вероятно, суммы их не устроили“.