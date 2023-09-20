ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (574-й день) | РФ выводит корабли из Севастопольской бухты. Зеленский: в кресле России в Совбезе ООН сидят лжецы

Комментируя конфликт Киева с рядом стран Восточной Европы вокруг запрета на импорт украинского зерна, президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утопить тех, кто пытается ему помочь. „Я бы сравнил это с чем-то вроде утопающего. Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он может тянуть вас на глубину. Он может просто утопить спасателя“, - заявил он на брифинге в Нью-Йорке после выступления на Генеральной Ассамблее ООН. По словам польского президента, Украина находится в сложной ситуации, но Польша вынуждена „действовать так, чтобы защитить себя“, поскольку если пострадает она, то и Украина не получит помощи. „Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно“, - сказал польский президент, комментируя недовольство Киева в связи с ограничениями импорта украинской продукции в Польшу. Анджей Дуда призвал Украину помнить, что она получает помощь от Польши. Он подчеркнул, что запрет касался импорта, но не транзита украинской сельхозпродукции.