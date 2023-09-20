ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (574-й день) | РФ выводит корабли из Севастопольской бухты. Зеленский: в кресле России в Совбезе ООН сидят лжецы
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
В ночь на 20 сентября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Силам обороны удалось уничтожить 17 из 24 БПЛА в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
Российские дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. По его словам, ночью регион неоднократно подвергался атакам врага, противовоздушная оборона работала по российским беспилотникам.
В Кременчуге зафиксировано попадание в НПЗ, начался пожар, работа завода временно остановлена. Пострадавших нет.
За минувшие сутки российские войска более сотни раз обстреляли Херсонскую область. По информации главы областной военной администрации Александра Прокудина, было совершено 118 обстрелов, во время которых противник выпустил „589 снарядов из минометов, артиллерии, „Градов“, ПТРК, АГС, БПЛА, танков и авиации“. По городу Херсон были выпущены 23 снаряда, указал он, отметив попадания по жилым кварталам и медицинским учреждениям в Бериславском и Херсонском районах, а также по автомобильной базе и зданию учебного заведения в самом Херсоне. „Из-за российской агрессии два человека погибли, еще четверо получили ранения“, - добавил Прокудин.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии представил новый пакет военной помощи Киеву. Он включает в себя, в частности, детонационные системы, морские радары наблюдения и снаряды для противотанковых гранатометов Carl Gustaf. Кроме того, в этом месяце Литва начнет ремонтировать танки Leopard для Украины.
„Мы работаем над формированием коалиции по разминированию. Я хотел бы призвать еще не определившиеся страны присоединиться и внести свой вклад посредством обучения, оснащения или финансовой помощи“, - отметил Анушаускас.
В Украине от взрывоопасных предметов и мин погибли 246 человек, в том числе 13 детей. Ранения получил 521 человек (53 - дети). Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны Олег Шуварский, которого цитирует агентство „Укринформ“.
По словам полковника Шуварского, интенсивные боевые действия велись примерно на 30 процентах территории Украины (174 тысячи кв.км). Эти участки нуждаются в очистке от огромного количества взрывоопасных предметов, оставленных россиянами.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал бывшего президента США Дональда Трампа обнародовать свой мирный план. Однако Киев не приемлет территориальные уступки, заявил глава украинского государства в интервью американскому телеканалу CNN. „Если идея состоит в том, чтобы взять часть нашей территории и отдать Путину - это не „формула мира“, - подчеркнул украинский лидер.
Бывший глава Белого дома ранее заявил, что Украина могла избежать эскалации войны, отказавшись от части захваченных Россией территорий.
В Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, пострадавших и угрозы распространения огня нет, отметил он. Власти выясняют причину инцидента.
Украина намерена в ближайшие дни ввести запрет на импорт в страну лука, помидоров, капусты и яблок из Польши, сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка в комментарии для газеты Rzeczpospolita. Ранее, 18 сентября, Киев подал во Всемирную торговую организацию иск против Польши, Словакии и Венгрии в связи с тем, что эти страны в одностороннем порядке продлили действие запрета на продажу на своем внутреннем рынке сельскохозяйственной продукции из Украины. На уровне Евросоюза эти ограничения были сняты 15 сентября.
МИД Польши вызвал посла Украины Василия Зварыча из-за высказываний, с которыми накануне на Генеральной Ассамблее ООН выступил Владимир Зеленский. Заместитель министра Павел Яблонский выразил украинской стороне решительный протест в связи с заявлениями Зеленского, что некоторые страны ЕС симулировали солидарность с Украиной и косвенно поддерживали Россию, заявили в Варшаве. Данный тезис неверен по отношению к Польше, которая поддерживает Украину с первых дней войны, подчеркивается в заявлении. Одновременно Яблонский отметил, что давление на Варшаву на международных форумах и обращения с жалобами в международные инстанции не являются подходящими способами урегулирования споров между Варшавой и Киевом. Он также подчеркнул, что предпринимаемые польскими властями действия для защиты ее местных фермеров соответствуют положениям национального, европейского и международного законодательств.
Во вторник, выступая в ООН, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использует продовольствие как оружие против цивилизованного мира. „Тревожно видеть, как в это время некоторые в Европе превращают солидарность в политический театр и устраивают триллер из зерна“, — сказал Зеленский.
Комментируя конфликт Киева с рядом стран Восточной Европы вокруг запрета на импорт украинского зерна, президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утопить тех, кто пытается ему помочь. „Я бы сравнил это с чем-то вроде утопающего. Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он может тянуть вас на глубину. Он может просто утопить спасателя“, - заявил он на брифинге в Нью-Йорке после выступления на Генеральной Ассамблее ООН. По словам польского президента, Украина находится в сложной ситуации, но Польша вынуждена „действовать так, чтобы защитить себя“, поскольку если пострадает она, то и Украина не получит помощи. „Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно“, - сказал польский президент, комментируя недовольство Киева в связи с ограничениями импорта украинской продукции в Польшу. Анджей Дуда призвал Украину помнить, что она получает помощь от Польши. Он подчеркнул, что запрет касался импорта, но не транзита украинской сельхозпродукции.
Вооруженные силы Украины объявили, что взрывы в среду утром под Севастополем были следствием удара по командному пункту Черноморского флота. Российские оккупационные власти говорят, что под Севастополем были сбиты две ракеты.
„Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле [села] Верхнесадового недалеко от временно оккупированного Севастополя“, — говорится в лаконичном сообщении управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Назначенный Россией глава Севастополя Михаил Развожаев днем в среду объявил, что российская ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь.
После удара по Севастополю, нанесенного ВСУ 13 сентября, в результате которого повреждения получили российская дизель-электрическая подлодка „Ростов-на-Дону“ и крупный десантный корабль „Минск“, часть кораблей ВМФ РФ была выведена из Севастопольской бухты. Об этом в своем Telegram-канале сообщает партизанское движение „АТЕШ“, созданное в сентябре 2022 года на оккупированных территориях Украины. По результатам наблюдения, оставшиеся в бухте корабли также готовятся покинуть ее.
Истребитель Су-34 разбился в Воронежской области России. По предварительной информации, самолет совершал полет без боекомплекта, экипаж успел катапультироваться. Причиной аварии, по первоначальной информации, стала техническая неисправность.
Катастрофа в Воронежской области стала десятой с начала года аварией боевого самолета на территории России.
При обстреле села Максимовка в Шебекинском городском округе, который граничит с Украиной, погиб местный житель, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. „Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте“, — написал Гладков в своем телеграм-канале. По его данным, пострадал еще один мужчина. В результате обстрела повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановочный комплекс, добавил Гладков, опубликовав фото.
Норвегия - последней из приграничных с Россией стран Шенгенской зоны – в ближайшее время намерена запретить въезжать на свою территорию на автомобилях с российскими номерами. „Как и Финляндия, Норвегия введёт ограничения на ввоз и использование в стране автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы изучаем, как это будет сделано, и в ближайшее время представим эффективные меры“, – заявил госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, которого цитирует норвежское издание NRK.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский предложил начать процесс реформирования ООН, а ключевой реформой сделать применение права вето, которое „не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной“.
По мнению Зеленского, необходимо предоставить Генеральной Ассамблее ООН реальную возможность преодолевать вето на основе глобального квалифицированного большинства и сделать принимаемые таким образом резолюции обязательными для выполнения всеми государствами-членами. Кроме того, необходимо сделать СБ ООН полностью подотчетным нациям мира, предложил он.
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