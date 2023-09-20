За рубежом
20.09.2023, 19:46

ВИДЕО | В Ереване протестующие перекрыли улицы у здания правительства

 
Акция протеста в Ереване
Акция протеста в Ереване
ФОТО: youtube | Скриншот

В центре Еревана участники акций протеста перекрыли несколько улиц у здания правительства. Об этом сообщает „Медуза“ со ссылкой на портал News.am.

Протестующие, сев на проезжую часть, перегородили движение на проспекте Тиграна Меца, улице Амиряна и улице Налбандяна. Полицейские им не препятствуют.

У здания правительства, судя по кадрам прямой трансляции, сейчас находятся несколько десятков человек. На вечер 20 сентября здесь запланирована массовая акция протеста.

Акции протеста в Ереване проходят второй день подряд. Их участники требуют от правительства страны вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе и оказать помощь живущим там этническим армянам.

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