20.09.2023, 19:46
ВИДЕО | В Ереване протестующие перекрыли улицы у здания правительства
Протестующие, сев на проезжую часть, перегородили движение на проспекте Тиграна Меца, улице Амиряна и улице Налбандяна. Полицейские им не препятствуют.
У здания правительства, судя по кадрам прямой трансляции, сейчас находятся несколько десятков человек. На вечер 20 сентября здесь запланирована массовая акция протеста.
Акции протеста в Ереване проходят второй день подряд. Их участники требуют от правительства страны вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе и оказать помощь живущим там этническим армянам.
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