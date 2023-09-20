Продажа билетов на поезда Elron из-за кибератаки нарушена

„Продажа билетов на поезда Elron в интернет-среде www.elron.ee и в терминалах поездов нарушена, потому что в течение дня проходили кибератаки на билетную систему“, - сообщил руководитель по коммуникациям Elron Кристо Мяэ.

„Билеты можно купить у обслуживающего персонала в поездах, платя наличными. До тех пор, пока ситуация решается и по техническим причинам нет возможности купить билеты в поезде, пассажир может ехать бесплатно.

„Elron приносит пассажирам извинения за неудобство“, - добавил Мяэ.

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