СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: кризисный „Манчестер Юнайтед“ сыграет с „Баварией“

„Манчестер Юнайтед“, проигравший в этом сезоне три из пяти матчей АПЛ, отправиться в гости к действующему чемпиону Германии „Баварии“.

„У „МЮ“ сейчас трудный период, но это делает команду еще более опасной, потому что она желает реабилитироваться за неудачи. Мы играем дома и хотим контролировать ход матча, но нам нужно опасаться их угроз. Я не думаю о форме - все матчи разные. Команды, которые переживают трудные времена, могут быть опасны, но мы в любом случае должны играть первым номером“, — сказал нападающий „Баварии“ Гарри Кейн.

„Мы не чувствуем, что нам нужна перезагрузка. Мы в рабочем процессе. В некоторых матчах мы играли очень хорошо, в некоторых - ниже своего уровня. Где нам нужно прибавить, так это в стабильности. Мы должны лучше играть на протяжении всего матча“, — сказал главный тренер „МЮ“ Эрик тен Хаг.

В параллельном матче группы А „Копенгаген“ сыграет дома с турецким клубом „Галатасарай“. В группе В „Арсенал“ дома встретится с голландским „ПСВ Эйндховен“, а „Севилья“ и „Ланс“ сыграют в Испании.

В группе С мадридский „Реал“, выигравший пять титулов Лиги чемпионов за последние десять лет, примет „Унион Берлин“. В параллельном матче группы С „Брага“ сыграет с действующим чемпионом Италии „Наполи“.

Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

Группа A:

„Галатасарай“ (Турция) — „Копенгаген“ (Дания) — 19:45

„Бавария“ (Германия) — „Манчестер Юнайтед“ (Англия) — 22:00

Группа B:

„Арсенал“ (Англия) — ПСВ (Нидерланды) — 22:00

„Севилья“ (Испания) — „Ланс“ (Франция) — 22:00

Группа C:

„Реал Мадрид“ (Испания) — „Унион Берлин“ (Германия) — 19:45

„Брага“ (Португалия) — „Наполи“ (Италия) — 22:00

Группа D:

„Реал Сосьедад“ (Испания) — „Интер“ (Италия) — 22:00

„Бенфика“ (Португалия) — „Зальцбург“ (Австрия) — 22:00

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