Лига чемпионов: „Бавария“ и „МЮ“ забили на двоих семь голов, а „Реал“с трудом обыграл новичка турнира

В первом матче вечера мадридский „Реал“ с трудом обыграл новичка ЛЧ берлинский „Унион“ (1:0). Джуд Беллингем сыграл на добивании после удара Вальверде. На счету 20-летнего Беллингема, перешедшего в „Реал“ летом, теперь шесть голов в шести матчах.

Во второй игре группы C чемпион Италии „Наполи“ на выезде обыграл „Брагу“ со счетом 2:1.

В группе А датский „Копенгаген“, выигрывал у „Галатасарая“ со счетом 2:0, но за 15 минут до конца Элиас Йелерт получил красную карточку. Турки смогли этим воспользоваться и сравняли счет. Сначала Саша Боэ отыграл один мяч на 86-й минуте, а потом Тете на 88-й минуте сравнял счет.

В параллельном матче этой же группы „Манчестер Юнайтед“ проиграл мюнхенской „Баварии“ со счетом 4:3. На 28-й минуте Лерой Зане вывел „Баварию“ вперёд. Спустя четыре минуты Серж Гнабри увеличил преимущество хозяев поля.

В начале второго тайма Расмус Хойлунн отыграл один мяч, но через четыре минуты нападающий „Баварии“ Гарри Кейн реализовал пенальти. На 88-й минуте Каземиро снова сократил для „МЮ“ отставание в счете (3:2). Через две минуты нападающий немецкого клуба Матис Тель сделал счет 4:2, а на последней минуте окончательный счет в матче установил Каземиро.

В группе В „Арсенал“ на своем поле разгромил „ПСВ Эйндховен“ со счетом 4:0, а „Севилья“ и „Ленс“ в Испании сыграли вничью 1:1.

В группе D „Зальцбург“ выиграл со счетом 2:0 у „Бенфики“, которая осталась в меньшинстве на 13-й минуте. „Интер“ благодаря голу Лаутаро Мартинес на 86-й минуте вырвал ничью в матче с „Реалом Сосьедад“.

Результаты матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

Группа A:

„Галатасарай“ (Турция) — „Копенгаген“ (Дания) — 2:2

Голы: 0:1 – 35 Эльюнусси, 0:2 – 58 Диогу Гонсалвеш, 1:2 – 86 Боэ, 2:2 – 88 Тете.

„Бавария“ (Германия) — „Манчестер Юнайтед“ (Англия) — 4:3

Голы: 1:0 – 28 Сане, 2:0 – 32 Гнабри, 2:1 – 49 Хейлунд, 3:1 – 53, пенальти Кейн, 3:2 – 88 Каземиро, 4:2 – 90 Тель, 4:3 – 90 Каземиро.

Группа B:

„Арсенал“ (Англия) — ПСВ (Нидерланды) — 4:0