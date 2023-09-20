СЕГОДНЯ на DELFI TV | Балтийская лига: сможет ли хоккейный клуб „Пантер“ обыграть чемпиона Латвии?

Хоккейный клуб „Пантер“ провел четыре матча в Балтийской лиге, одержав одну победу и потерпев три поражения. В первых двух матчах сезона клуб „Пантер“ проиграл „Призме“ 4:0 и „Курбадс“ 3:1. В субботу была одержана первая победа над клубом „Рига“ со счетом 4:2. Через день они проиграли этому же сопернику со счетом 2:4.