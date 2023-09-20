Анетт Контавейт перед прощальным матчем выступит на турнире в Люксембурге

В прошлом году впервые в Люксембурге прошел турнир среди девушек, которые официально ушли из профессионального тенниса. Среди восьми приглашенных теннисисток - Анетт Контавейт, которая в прошлом году занимала второе место в рейтинге WTA, а в этом году в возрасте 27 лет, сославшись на проблемы со здоровьем, завершила свою профессиональную теннисную карьеру.

Помимо Контевейт, в турнире примут участие бывшая первая ракетка Ким Клейстерс из Бельгии, выигравшая этот турнир в прошлом году, бывшие пятые ракетки мира Люси Шафарова и Даниэла Хантухова из Чехии, олимпийская чемпионка Моника Пуиг из Пуэрто-Рика, а также представительница Германии Андреа Петкович, француженка Полин Парментье и люксембургская теннисистка Мэнди Минелла.пеаимч

Турнир стартует 19 октября, его призовой фонд составляет 110 000 евро, из которых 50 000 евро достанется победителю, а теннисистка, занявшая второе место, заработает 20 000 евро.

Последний матч Анетт перед родной публикой состоится 11 ноября в „Тондираба“. Мероприятие, которое начнется в 16:00, будет состоять из трех частей - сначала состоится матч Анетт против Онс Жабер, занимающей сейчас 6-е место в рейтинге WTA, затем Контавейт даст большое интервью, дирижером которого станет Роальд Йоханссон. На мероприятии выступит и группа Smilers, любимый ансамбль Контавейт.

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