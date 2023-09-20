В эстонский список наркотических веществ добавлено шесть опасных препаратов

Это следующие вещества: ADB-BUTINACA (относится к синтетическим каннабиноидам), протонитазен (представляет собой синтетический опиоид), этазен (опиоид, структурный аналог этонитазена), этонитазепин (синтетический опиоид), 2-метил-AP-237 (синтетический опиоид) и альфа-пирролидиноизогексанофенон (синтетический наркотик, относится к категории катионов).

„Включение этих шести веществ в список наркотических средств и психотропных веществ направлено на ограничение их широкого распространения и доступности, так как они представляют серьезную угрозу для здоровья населения“, - говорится в сообщении Департамента лекарственных средств.

Эти вещества не подвергались клиническим исследованиям на людях. Фармакокинетические и фармакодинамические свойства, а также токсикологический профиль этих веществ также неизвестны. Кроме того, неизвестно происхождение, точный состав и степень чистоты продуктов, которые содержат новые психоактивные вещества.

Помимо прочего, существует серьезный риск передозировки для потребителей этих веществ, поскольку безопасные дозы неизвестны.

Эти психоактивные вещества не имеют известного медицинского применения, и их употребление связывается по всему миру с ущербом для здоровья и летальными исходами.

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