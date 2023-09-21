Власти предупреждают водителей автомобилей, работающих на CNG: поспешите пройти проверку газового оборудования!

Проверка газового оборудования должна быть пройдена не позднее 30 ноября 2023 года. Если автомобиль не прошел контроль к этому сроку, он может использоваться на дорогах только в исключительных случаях.

Автомобиль на CNG может использоваться в исключительных случаях, если он не имеет опасных поломок или дефектов, которые могут непосредственно и прямо создать угрозу жизни, здоровью, имуществу людей или окружающей среде. В этом случае допускается осторожное управление автомобилем или его прицепом.

Необходимо учитывать характер риска и двигаться только по кратчайшему пути до ближайшей ремонтной мастерской, места проверки соответствия газового оборудования техническим требованиям, бюро обслуживания Транспортного департамента или места стоянки.

Транспортный департамент напоминает, что целью проверки газового оборудования является обеспечение соответствия топливных систем и баков транспортных средств, использующих в качестве топлива сжатый природный газ, установленным требованиям для обеспечения безопасности транспортных средств, использующих в качестве топлива природный газ.

Срок действия проверки газового оборудования изменились с 27 июня 2023 года.

Координаты инспекторов по проверке газового оборудования можно найти на сайте Транспортного департамента.

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