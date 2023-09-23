Таллинн ждет ваших предложений, как сделать город более и зеленым и комфортным для всех
Освещенная низкая приключенческая тропа парка Löwenruh, общественная сауна с местом для зимнего плавания на озере Харку, новое высокое озеленение в центре города, общественные краны с питьевой водой, остановки для насекомых – вот лишь некоторые из проектов народного бюджета, которые горожане хотели видеть возле своего дома.
На реализацию предложений горожан в новом народном бюджете Таллинна предусмотрен миллион евро. Свежие идеи можно представлять до 8 октября, и возможно, в 2024 году будет построено именно то, чего вам давно не хватало в вашей части города.
Зона для зимнего купания с общественной сауной
Так, житель Хааберсти Райн Аррас в период корона-кризиса, когда все спортзалы одновременно закрылись, начал заниматься зимним плаванием. И увидел, что в районе вокруг его дома нет постоянного и удобного места для зимнего плавания. На берегу озера Харку был, конечно, небольшой мостик для входа в воду, но, к сожалению, каждый раз перед наступлением зимы его убирали. Ехать в Какумяэ ему было неудобно. Райн представил свою идею на конкурсе народного бюджета на 2023 год, надеясь получить финансирование на ее воплощение. И в августе 2023 года на берегу озера Харку появился не только постоянный открытый бассейн для зимнего плавания, но и реализована также идея Лийзы Рейтель – построена уютная общественная сауна. По словам Райна, он обязательно воспользуется возможностью помимо купания и попариться в бане.
Остановки для насекомых
В прошлом году жителей района Кесклинн, например, покорила идея создания остановок для насекомых. Одиннадцать автобусных остановок с новыми газонами на крыше дружелюбны к насекомым и к людям, радуют глаз и полезны для городского воздуха. Автор этой победившей идеи, жительница Кассисаба Кайре Сымер, дает совет всем, кто хочет участвовать в конкурсе: „Подумайте, какой вы хотите видеть свою часть города, и что вы хотите и можете сделать для этого сами“. Она говорит, что народный бюджет Таллинна – это хорошая возможность для реализации изменений, которых хотят горожане. И что это прекрасно, когда при поддержке города сбываются мечты и воплощаются в жизнь немного другие зеленые идеи. Кайре увидела пример газонов на крышах автобусных павильонов в голландском городе Утрехт.
Кайре считает, что принять участие в конкурсе народного бюджета просто – достаточно кратко описать идею. „И если ваш проект выходит на публичное голосование, вам нужно как можно шире представить его в своей части города. Очень хорошее средство для этого – социальные медиа: обычно у каждого района есть своя страница в Фейсбук или что-то подобное. Будьте смелее, мечтайте масштабно, сформулируйте свою идею и поделитесь ею! Всегда найдутся те, кто думает иначе и сомневается, но и у них тоже есть возможность представить свое предложение“, - говорит Кайре, которую радует каждая новая зеленая зона, появившаяся в Таллинне.
Водопроводные краны и новые деревья
„В этом году мы собираем идеи уже в четвертый раз, и благодаря этому городское пространство Таллина значительно обогатилось“, - говорит Леа Вутт, руководитель проекта народного бюджета отдела вовлечения и экологического образования Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. В первый год победило предложение установить в центре города общественные краны с питьевой водой, на сегодняшний день в сотрудничестве с Tallinna Vesi установлено уже более 30 таких кранов, и город Таллинн благодарен автору идеи за это хорошее начинание.
В качестве другого хорошего примера Леа приводит новые молодые деревья в центре города – горожане могли высказывать свои предложения, где их высадить. Воздух чище, шума меньше, природа привлекает насекомых и птиц, и высокие деревья также помогает смягчить летние волны жары. По словам Леа, хорошая идея – именно та, которая выстраивает баланс между людьми, городским пространством и природой. По ее мнению, природное разнообразие и урбанизация – не взаимоисключающие понятия.
Как принять участие?
До 8 октября каждый житель Таллина может внести предложения, которые можно было бы профинансировать из народного бюджета столицы в 2024 году. Проект должен быть осуществимым, предлагаемые идеи должны способствовать нейтрализации экологического следа, делать город красивее и уютнее и улучшать условия для активного отдыха на открытом воздухе. Предложения можно подавать в пяти категориях: дети и молодежь, зеленое городское пространство, безопасность, спорт и свободное время, а также свободная тема. К сведению авторов идей: для финансирования из народного бюджета подходят лишь объекты общественного пользования и со свободным доступом.
Свою идею для народного бюджета вы можете представить на эстонском, русском или английском языках в цифровом виде на сайте Таллинна или на бумаге в районных управах или в зале обслуживания Таллиннской горуправы по адресу Вабадузе вяльяк, 7.
Что ожидается в этом году?
Руководитель проекта народного бюджета Леа Вутт призывает всех в этом году представлять прежде всего те идеи, которые, помимо строительства новых объектов, помогали бы улучшать уже существующую городскую среду – делать ее для нас еще более универсальной, еще более доступной, чтобы она поддерживала наше здоровье и общение между поколениями. Леа напоминает нам всем, что окружающая среда влияет на психическое благополучие и способна облегчить социальную изоляцию и чувство одиночества.
„Каждый год рассматривается около 400 новых идей, из которых сто проходят финальное голосование“, - говорит руководитель проекта. По ее мнению, народный бюджет – это такой диалог Таллинна и его жителей. Жители могут сами решить, на что пойдут деньги в столице. И если вовлеченность воспринимается серьезно и основана на взаимном доверии, выигрывает и самоуправление, и местные жители. Община становится сплоченнее, лучше, обнаруживаются болевые точки. Благодаря всему процессу обсуждения народного бюджета самоуправление получает прямую обратную связь о пожеланиях и потребностях жителей, а также понимание, как еще лучше вовлекать жителей в будущем. Леа надеется, что городское пространство станет местом встречи всех социальных групп и будет способствовать налаживанию связей.
Народ решает
Чтобы хорошие идеи были реализованы, жители частей города должны их обсуждать и действовать сообща. С 20 ноября по 3 декабря пройдет публичное голосование, чтобы из отобранных экспертной комиссией проектов выделить те, которые больше всего нравятся народу. Голосовать может житель части города, начиная с 14 лет – на сайте, в управе части города, а также в зале обслуживания городской канцелярии.
„Победившие по результатам голосования идеи являются обязательными для самоуправления. В каждой части города Таллинна будет реализована как минимум одна идея, получившая наибольшую поддержку, предложенная самими жителями и признанная лучшей. Три четверти всего объема народного бюджета Таллинна распределяется между частями города поровну и четверть пропорционально количеству жителей части города. В среднем у каждой части города есть 120 000 евро на реализацию идеи-победителя. Если в какой-то части города расходы будут меньше выделенной суммы, будут оцениваться также возможности реализации идеи, занявшей второе место в голосовании“, поясняет руководитель проекта детали процесса народного бюджета.
Подробнее об участии в народном бюджете ЗДЕСЬ.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru