ФОТО | Боксер, представлявший летом Эстонию на крупных соревнованиях, выступал в Москве. Президент ЭОК: мы не должны сбивать людей с ног

Олимпийский комитет Эстонии отправил на проходящие летом в Кракове третьи Европейские игры команду из 105 спортсменов, среди которых был боксер Семен Каманин, проигравший в первом раунде турецкому боксеру Батухану Чифтчи. Но на этой неделе многократный чемпион Эстонии по боксу Семен Каманин поделился фотографиями с соревнований в Москве.

„Наша позиция всегда заключалась в том, что спортсмены из стран-агрессоров не должны выступать на международных соревнованиях, и мы сами должны избегать контактов с ними, поэтому и мы не можем одобрить поездку туда. В конце концов, спорт - дело добровольное, и мы не можем нападать на человека, — сказал президент Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа. — Он будет осужден, и мы сможем пересмотреть льготы для него, но другого способа его наказать у нас нет“.