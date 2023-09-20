На Кипре судьи объявили забастовку после поджога автомобиля матери одного из арбитров

Футбольная ассоциация Кипра приостановила игры высшего дивизиона в стране и заявила о „неоспоримой“ поддержке арбитров, которые требуют усиления мер безопасности для себя и своих семей. Местные источники сообщают, что рано утром в понедельник, 18 сентября, загорелся автомобиль, принадлежащий матери рефери Менелаоса Антониу, при этом полиция подтвердила, что расследует инцидент.

Антониу работал на матче высшего дивизиона между „Арисом“ и „Пафосом“ (1:1). Во вторник должна была состояться встреча „Саламины“ и „Этникоса“, но её решили отложить на неопределённый срок, поскольку местная футбольная ассоциация (CFA) подтвердила забастовку официальных лиц из-за „неоднократных злонамеренных действий“ в отношении судей. В заявлении CFA говорится, что судьи не вернутся к работе „до дальнейшего уведомления“.

Инцидент, произошедший в понедельник, является последним в целой череде нападений. В июне в штаб-квартире Ассоциации судей Кипра взорвалась бомба, а взрыв заминированного автомобиля судьи в 2020 году уже приводил к приостановке футбола на неделю.

Предыдущие нападения датируются 2015 годом, в том числе ещё одно нападение было направлено на мать арбитра; предполагается, что причина нападений связана с организацией договорных матчей в кипрском футболе.

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