О закрытии туалетов на пляже Пирита: будем по старинке — под куст?

„Прекрасная воскресная прогулка, когда все еще можно наслаждаться солнцем, морем и последним теплом, омрачилась такой деликатной ситуацией, — рассказывает Анна. — Если дети смогли выкрутиться из ситуации, хотя меня это тоже не особо радует, то мне пришлось срочным образом уезжать домой“.

Жительница Таллинна отметила, что пыталась найти работающий туалет поблизости, но все попытки были тщетны.

На запрос о данной ситуации в управе района Пирита RusDelfi ответили, что закрытие туалетов связано с окончанием сезона. Санитарные контейнеры доступны в течение пляжного сезона с 15 мая по 15 сентября.

Тем не менее, все же туалеты на пляже можно найти. К примеру, временный туалет расположен на пиритаской парковке Pargi ja Reisi, а также в конце прибрежного леса возле Мяхе-Каазику теэ (до 30 сентября). Временный туалет будет установлен в прибрежном лесу Пирита 1 октября.

Вдоль пляжа располагается достаточное количество кафе и ресторанов. На вопрос, обязаны ли кафе и рестораны в таком случае пускать в свои туалеты, представители управы района Пирита ответили, что город не может регулировать использование туалетов в частных помещениях. „Но мы располагаем информацией о том, что многие кафе и магазины позволяют людям пользоваться своими туалетами“, — отметили в управе.

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