Сборная Эстонии по пляжному футболу начала Суперфинал Евролиги с исторической победы над Францией

Первый тайм матча прошел в равной борьбе, шансы были у обеих сборных. На восьмой минуте капитан сборной Эстонии Кристиан Мармор вывел команду вперед. У Франции был хороший шанс сравнять счет в конце тайма, но эстонский вратарь Каспар Коттер отразил пенальти, пишет Jalgpall.ee.

Франция смогла сравнять счет на четвертой минуте второго тайма. Через несколько минут Эстония вновь вышла вперед, когда Рагнар Румп с передачи Мармора переправил мяч в ворота, но спустя полминуты Исмаэль Гарби сравнял счет.

Когда на табло был счет 2:2, эстонская команда стала играть ещё более энергично, и уже на 24-й минуте Эстония выигрывала у Франции со счетом 4:2. Голы забили Мартин Томсон и Мармор. В конце второго тайма французы сумели сократить отставание в счете.

Когда до конца матча оставалось чуть больше четырех минут, французы сравняли счет и перевели игру в дополнительное время, где сильнее оказалась эстонская сборная Томсон после удачной комбинации забил пятый мяч в ворота Франции и принес Эстонии историческую победу.

По словам главного тренера сборной Эстонии Алексея Галкина, это была очень сложная игра, но мотивация игроков принесла результат. „Игроки были очень мотивированы и находились в игре с первой до последней минуты - снимаю перед ними шляпу. Обычно бывает наоборот, когда французы обыгрывают нас, но сегодня мы показали класс и переломили ход матча в свою пользу“, — сказал главный тренер.

По словам Галкина, Португалия, с которой сборная Эстонии сыграет сегодня, станет более серьезным испытанием для команды. „Это будет сложная игра, потому что они занимают второе место в мировом рейтинге по пляжному футболу, но мы, как спортсмены, обязательно будем идти за победой и выкладываться по полной“, — сказал Галкин.

Эстонская сыграет с Португалией в среду в 16:30. Следить за прямой трансляцией игры можно здесь.

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