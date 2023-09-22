Новости Эстонии
22.09.2023, 07:00

„Я ввела простые данные: имя, e-mail, а дальше все как в тумане“. Какие свежие мошеннические схемы применяются в Эстонии?

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Анна Тамм
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ФОТО: - | Delfi Meedia

С каждым годом случаев мошенничества в интернете становится все больше. Так, с начала этого года жители Эстонии передали в руки мошенников более 3,1 миллиона евро. И если о том, что мошенники прикидываются сотрудниками Swedbank, знают многие, о более экзотических схемах слышали не все. RusDelfi собрал истории людей, которые почти попались на удочку мошенников, но в конце концов распознали обман.

Документ сотрудника полиции

История Владиславы началась стандартно: на телефон девушке поступил звонок от якобы сотрудника полиции из Таллинна. Он сообщил, что от имени Владиславы была выписана доверенность некому Евгению Чернову на взятие кредита в банке на сумму 5000 евро. Никаких доверенностей девушка, естественно, никому не давала и человека этого не знала. Однако мошенник почти сумел обмануть девушку.

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