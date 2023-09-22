„Я ввела простые данные: имя, e-mail, а дальше все как в тумане“. Какие свежие мошеннические схемы применяются в Эстонии?

С каждым годом случаев мошенничества в интернете становится все больше. Так, с начала этого года жители Эстонии передали в руки мошенников более 3,1 миллиона евро. И если о том, что мошенники прикидываются сотрудниками Swedbank, знают многие, о более экзотических схемах слышали не все. RusDelfi собрал истории людей, которые почти попались на удочку мошенников, но в конце концов распознали обман.