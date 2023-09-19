Председатель горсобрания Нарвы: Не нужна паника. Сегодня сделали то, что уже было решено со стороны правительства
Ирина Янович, председатель горсобрания Нарвы по поводу утреннего сноса очередного монумента с советским прошлым, сказала, что „сегодня сделали то, что уже было решено со стороны государства, данный памятник находился в списке решения правительства“.
„То, что был выбран сегодняшний день – не могу прокомментировать, - сказала Янович. - Паника – это ваша надуманная реакция. Елену Голубеву, исполняющую обязанности мэра, вчера предупредили об этом событии“, - добавила Ирина.
Она также отметила, что хотелось бы, чтобы город предупреждали заранее о таких действиях. Ее, как председателя городского собрания, не предупреждали о сносе памятной плиты в Тёмном саду.
Напомним, что сегодня утром в Темном саду Нарвы демонтировали памятник красным стрелкам вильяндиского коммунистического полка, которому почти 60 лет. Под плитой не обнаружили никаких захоронений.
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