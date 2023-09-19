СЕГОДНЯ | Лигу чемпионов возвращается: „Милан“ примет „Ньюкасл“, а „ПСЖ“ будет противостоять дортмундской „Боруссии“

Во вторник и среду состоятся матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24. Всего 32 клуба начнут свой путь к заветному трофею.

Сегодня также состоятся матчи и в подгруппе F, которую называют „группой смерти“. Тут амбициозный „ПСЖ“, грозная дортмундская „Боруссия“, опытнейший „Милан“ и „Ньюкасл“, который врывается в элиту европейского футбола.

В 19:45 начнется матч „Милана“ и „Ньюкасла“, а в 22:00 - „ПСЖ“ и дортмундской „Боруссии“.

„Мы знаем, насколько сильна эта группа. „ПСЖ“, возможно, имеет небольшое преимущество перед остальными, но каждое очко жизненно важно. Хороший старт очень важен. „Ньюкасл“ кажется мне классической английской командой. Физически крепкая, играет интенсивно, оказывает давление на соперника. У „Ньюкасла“ рослые игроки, которые особенно опасны при стандартах“, — сказал главный тренер „Милана“ Стефано Пиоли.

„Мы намерены выступить в Лиге чемпионов как можно лучше. Хотим оказаться конкурентоспособными. Постараемся продемонстрировать свой футбол, но в первую очень мы должны цепляться за результат“, — сказал главный тренер „Ньюкасла“ Эдди Хау.

В 22:00 действующие чемпион ЛЧ „Манчестер Сити“ начинают свой путь в Лиге чемпионов, принимая в первом туре белградскую „Црвену Звезду“.

По мнению главного тренера Хосеп Гвардиолы, самое сложное - это выиграть первый раз Лигу чемпионов. „Защитить титул будет проще, чем выиграть его в первый раз. Сложнее всего выиграть первый. Для нас это невероятный успех, но вместе с тем это всего один титул. Для начала постараемся победить завтра“, — сказал главный тренер „Манчестер Сити“ Хосеп Гвардиола.

Расписание матчей 1-го тура группового этапа ЛЧ:

Группа Е

„Лацио“ (Италия) — „Атлетико“ (Испания) — 22:00

„Фейеноорд“ (Нидерланды) — „Селтик“ (Шотландия) — 22:00

Группа F

„Милан“ (Италия) — „Ньюкасл“ (Англия) — 19:45

„ПСЖ“ (Франция) — „Боруссия Д“ (Германия) — 22:00

Группа G

„Янг Бойз“ (Швейцария) — „РБ Лейпциг“ (Германия) — 19:45

„Манчестер Сити“ (Англия) — „Црвена Звезда“ (Сербия) — 22:00

Группа Н