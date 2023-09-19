Лигу чемпионов вернулась: „ПСЖ“ обыграл дортмундскую „Боруссию“, а вратарь „Лацио“ сравнял счет на 95-й в игре с „Атлетико“
Во вторник стартовал перовый тур группового этапа Лиги чемпионов. „Милан“ сыграл вничью с „Ньюкаслом“ (0:0), „Барселона“ разгромила „Антверпен“ (5:0), „Манчестер Сити“ дома с трудом обыграл „Црвену Звезду“ (3:1), „ПСЖ“ оказался сильнее дортмундской „Боруссии“ (2:0).
В группе F, которую также называют „группой смерти“. „Милан“ и „Ньюкасл Юнайтед“ сыграли вничью 0:0. „Милан“ владел инициативой, но одержать победу не смог.
В параллельном матче этой же группы „ПСЖ“ обыграл дортмундскую „Боруссию“ со счетом 2:0. На 49-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти, а спустя восемь минут защитник „ПСЖ“ Ашраф Хакими забил второй мяч.
В матче группы E итальянский „Лацио“ сыграл вничью с испанским „Атлетико“ (1:1). На 29-й минуте Пабло Барриос вывел „Атлетико“ вперед. Игра шла к логическому завершению, но на последних минутах матча футболисты „Лацио“ заработали угловой. Футболисты итальянского клуба разыграли стандарт, а Луис Альберто сделал навес, который замкнул вратарь „Лацио“ Проведель и помог своему клубу избежать поражения.
Действующий победитель ЛЧ „Манчестер Сити“ проигрывал по ходу встречи со счетом 0:1 „Црвене Звезде“, но совершил камбэк и выиграл со счетом 3:1. Хулиан Альварес забил два гола, а третий мяч на счету Родри.
В группе H „Барселона“ одержала уверенную победу, разгромив дома „Антверпен“ со счетом 5:0. Дубль на свой счет записал Жуан Феликс и по одному голу забили Роберт Левандовский и Гави. Желле Батай стал автором автогола.
Результаты матчей 1-го тура группового этапа ЛЧ:
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