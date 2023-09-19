ВИДЕО | Азербайджан объявил об „антитеррористических мероприятиях“ в Нагорном Карабахе. Степанакерт — под артиллерийским обстрелом

В заявлении Минобороны Азербайджана, которое цитирует „Интерфакс“, говорится:

„В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера“.

В рамках этих „мероприятий“, заявили в Минобороны, азербайджанские военные „с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводят из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения“.

Гражданские объекты и население, подчеркивается в заявлении, целями не являются.

Азербайджанские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан момент уничтожения зенитно-ракетного комплекса „Тор“ ВС Армении в районе Степанакерта.

„Новости Армении“ со ссылкой на депутата парламента непризнанной республики пишут, что в Степанакерте нет связи, „нет машин, чтобы забрать детей из школ“: „Война. Уже полчаса идет обстрел“.

Минобороны Армении на фоне обстрелов Нагорного Карабаха заявляет о спокойной обстановки на границах страны. „По состоянию на 14:00 обстановка на границах Армении относительно стабильная“, — заявили в пресс-службе ведомства.

Meduza также опубликовала официальное заявление Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

„19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары“.

Минобороны Армении утверждает, что армянских военных на территории непризнанной НКР нет, пишет Meduza.